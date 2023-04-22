https://sputniknews.com.tr/20230422/ekrem-imamoglundan-cocuklara-23-nisan-cagrisi-hepinizi-bekliyorum-1070045640.html

İmamoğlu'ndan çocuklara '23 Nisan' çağrısı: Çok güzel konserler sizi bekliyor, hepiniz davetlisiniz

İmamoğlu'ndan çocuklara '23 Nisan' çağrısı: Çok güzel konserler sizi bekliyor, hepiniz davetlisiniz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T11:22+0300

2023-04-22T11:22+0300

2023-04-22T11:25+0300

türkiye

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

ekrem imamoğlu

maltepe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070045699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_729c4a245b074fe2ce08c8fd6af1eec4.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından çocuklara çağrıda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bütün çocukları Maltepe'ye davet eden İmamoğlu, "Çok güzel etkinlikler ve konserler sizi bekliyor" dedi.Videoda, Maltepe etkinlik alanında yapılacak 'Çocuk Karnavalı'nın kapı açılış saati 11:00 olarak belirtildi.

türkiye

maltepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, ekrem imamoğlu, maltepe