https://sputniknews.com.tr/20230422/ekrem-imamoglundan-cocuklara-23-nisan-cagrisi-hepinizi-bekliyorum-1070045640.html
İmamoğlu'ndan çocuklara '23 Nisan' çağrısı: Çok güzel konserler sizi bekliyor, hepiniz davetlisiniz
İmamoğlu'ndan çocuklara '23 Nisan' çağrısı: Çok güzel konserler sizi bekliyor, hepiniz davetlisiniz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T11:22+0300
2023-04-22T11:22+0300
2023-04-22T11:25+0300
türkiye
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
ekrem imamoğlu
maltepe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070045699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_729c4a245b074fe2ce08c8fd6af1eec4.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından çocuklara çağrıda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bütün çocukları Maltepe'ye davet eden İmamoğlu, "Çok güzel etkinlikler ve konserler sizi bekliyor" dedi.Videoda, Maltepe etkinlik alanında yapılacak 'Çocuk Karnavalı'nın kapı açılış saati 11:00 olarak belirtildi.
türkiye
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070045699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1722b9544318fbaccf61e5c4934ad570.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, ekrem imamoğlu, maltepe
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, ekrem imamoğlu, maltepe
İmamoğlu'ndan çocuklara '23 Nisan' çağrısı: Çok güzel konserler sizi bekliyor, hepiniz davetlisiniz
11:22 22.04.2023 (güncellendi: 11:25 22.04.2023) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından çocuklara çağrıda bulundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bütün çocukları Maltepe'ye davet eden İmamoğlu, "Çok güzel etkinlikler ve konserler sizi bekliyor" dedi.
Videoda, Maltepe etkinlik alanında yapılacak 'Çocuk Karnavalı'nın kapı açılış saati 11:00 olarak belirtildi.