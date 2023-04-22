https://sputniknews.com.tr/20230422/dolmabahce-sarayinda-dolandiricilik-bilet-paralarini-zimmetlerine-gecirdiler-1070052910.html

Dolmabahçe Sarayı'nda dolandırıcılık: Bilet paralarını zimmetlerine geçirdiler

Dolmabahçe Sarayı'nda dolandırıcılık: Bilet paralarını zimmetlerine geçirdiler

Dolmabahçe Sarayı'nda iki gişe görevlisinin sahte bilet basarak zimmetlerine para geçirdikleri ortaya çıktı. Görevlilerin 31 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T15:33+0300

2023-04-22T15:33+0300

2023-04-22T15:33+0300

türkiye

dolmabahçe sarayı

dolandırıcılık

bilet satışı

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Dolmabahçe Sarayı'nda bilet kopyalayarak dolandırıcılık yapıldığına ilişkin ihbar üzerine kamera kayıtlarını inceleyen Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, gişe görevlileri Erkan Y. (42) ve Ünzüle G.'yi (50) savcılığa şikayet etti. İddiaları reddeden şüpheliler hakkında 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.Sabah'ta yer alan habere göre iki gişe görevlisinin sarayda bulunan gezi bileti satış gişesinde orijinal olarak basılmış biletlerin sistematik olarak kopyasını ürettikleri ortaya çıktı. İddiaya göre ürettikleri biletleri ziyaretçilere satan gişe görevlileri, elde ettikleri bilet paralarını zimmetlerine geçirdi. Sahte bilet yöntemini ticarete döken Erkan Y., 18 bin lira kazanırken Ünzüle G. ise 3 bin lira kazanç elde etti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada ifade veren şüpheli Erkan Y., çalıştığı sistemin sağlıklı olmadığını ve yazıcının zaman zaman arıza yapmasından kaynaklı aksaklıklar yaşandığını aktarırken kamera kayıtlarının izlettirilmesi üzerine ise kopya biletleri ürettiklerini, akşam kasayı kapattıklarında açık çıkması üzerine bu açığı biletleri satarak kapattıklarını ileri sürdü.Sistem hatası zannedilmişBilet satışlarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını belirten şüpheli Ünzüle G., savunmasında, kasalarının kayda değer bir açık vermediğini ve Erkan Y. ile aralarında para ilişkisi olmadığını ifade etti.Dolmabahçe Sarayı'nda gişe gelirlerinin kayıtlarını tutan Ahmet H. ise beyanında, 2011 yılından beri tuttuğu gişe kayıtlarında kendisine intikal eden bir açık oluşmadığını söylerken personelden sorumlu koruma amiri Kaya S. İse bilet kontrol görevindeyken sistemin okumadığı geçersiz biletlerle karşılaştıklarını ve bu durumun sistem hatasından kaynaklandığını düşündüklerini aktardı.31 yıl 6 aya kadar hapis istemiSoruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede, 2 şüphelinin planladığı sahte bilet operasyonunun ilgili kurumu zarara uğrattığını, şüphelilerin kopya bilet üretimiyle bilet basım saati, bilet barkod numarası, kopya bilet adedi ve birim fiyatını değiştirerek haksız kazanç sağladığını belirtti.Şüphelilerin "zimmet" suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

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dolmabahçe sarayı, dolandırıcılık, bilet satışı