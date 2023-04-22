https://sputniknews.com.tr/20230422/cumhurbaskanligi-yik-uyesi-sahin-7li-masa-okyanus-otesi-bir-projedir-1070040118.html

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin: 7'li masa okyanus ötesi bir projedir

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin: 7'li masa okyanus ötesi bir projedir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2,5 ay geçtiğini belirterek "Şu ana kadar... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T01:32+0300

2023-04-22T01:32+0300

2023-04-22T01:46+0300

2023 türkiye seçimleri

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mehmet ali şahin

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cumhur ittifakı seçim koordinasyon merkezi

cumhur ittifakı

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AK Parti Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Şahin, depremlerin ardından yürütülen çalışmaları anlattı.Şahin, uzmanların depremin maliyetini 100-150 milyar dolar olarak hesapladığını, kendisinin zararın daha fazla olduğu kanaatinde olduğunu belirterek devletin ve halkın ağır bir yükün altında olduğunu kaydetti.Yardım kampanyalarına değinen Şahin, şöyle devam etti:Şahin, belediyelerin deprem bölgelerine yardıma gittiğini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkabilmek için "7'li masa"nın okyanus ötesi ve her türlü karanlık güçlerle iş birliği yaptığını söyleyen Şahin, en çok Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Erdoğan'ın karşısında olmasına üzüldüğünü dile getirdi.'Milli görüşçüler de vermez, vermemelidir'"Temel Bey, Allah aşkına neden Tayyip Erdoğan'a karşısın?" diye soran Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın icraatlarını sıraladı.Şahin, Saadet Partisini seçimden sonra tabelasını indirecek partilerden biri gibi gördüğünü dile getirerek "Çok yanlışlar yaptı. Ya siz 'PKK'nın, HDP'nin, FETÖ'nün, Amerika'nın adayıyım' dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerseniz bu millet size prim vermez. Milli görüşçüler de vermez, vermemelidir. Bu 7'li masa bir projedir. Maalesef okyanus ötesi bir projedir" diye konuştu.Cumhur İttifakı olarak seçimlere gireceklerini hatırlatan Şahin, "Tabii ki biz milletvekili adayı arkadaşlarımızın hepsinin milletvekili olmasını arzu ederiz ama biz Cumhur İttifakı olarak seçimlere giriyoruz. Burada Cumhur İttifakı içerisinde yer alan partilerin de milletvekili adayları var. Ben buradan, bu kürsüden bu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize başarılar diliyorum. Nihayet neticede kararı verecek Karabüklü kardeşlerimizdir. Onların en isabetli kararı vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile milletvekili adaylarının da konuşma yaptığı törende Şahin, partililer ve katılımcılarla bayramlaştı.

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masa, 6'lı masa, kahramanmaraş, mehmet ali şahin, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı seçim koordinasyon merkezi, cumhur ittifakı