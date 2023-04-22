https://sputniknews.com.tr/20230422/cumhurbaskani-erdogandan-kentsel-donusum-paylasimi-1070054528.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T16:32+0300

2023-04-22T16:32+0300

2023-04-22T16:32+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kentsel dönüşüm

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Erdoğan, paylaşımında, "Başta depremin en çok etkilediği illerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, kentsel dönüşüm