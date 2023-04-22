https://sputniknews.com.tr/20230422/cumhurbaskani-erdogandan-kentsel-donusum-paylasimi-1070054528.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T16:32+0300
2023-04-22T16:32+0300
2023-04-22T16:32+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kentsel dönüşüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/08/1069379026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d8257399a2f5c6ade8ae161c4796a0a.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Erdoğan, paylaşımında, "Başta depremin en çok etkilediği illerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/08/1069379026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77def9b55290175e75a5350d3f0efe34.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, kentsel dönüşüm
recep tayyip erdoğan, kentsel dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan, paylaşımında, "Başta depremin en çok etkilediği illerimiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında başlattığımız kentsel dönüşüm hamlesiyle, vatandaşlarımızı güvenli ve huzurlu yeni evlerine kavuşturmak için dur durak bilmeksizin çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.