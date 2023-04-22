Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın

Asrın felaketini, asrın dayanışmasıyla göğüsledik. Şu an yaklaşık 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. Yapılan tespitlerle deprem bölgesindeki şehirlerimizi 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Asrın felaketini, asrın dayanışmasıyla göğüsledik. Şu an yaklaşık 3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz. Yapılan tespitlerle deprem bölgesindeki şehirlerimizi 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.

Depremin 75. gününde 105 binin üzerinde kalıcı konutun yapım sürecine start verdik. Bunların yaklaşık yarısının da temelini attık. Hatta bugün köy evlerinden bazılarının anahtarlarını teslim ettik. Önümüzdeki yılın bu vakitlerine kadar inşallah 3198 bin konut ve köy evini teslim etmiş olacağız. Depremin 75. gününde 105 binin üzerinde kalıcı konutun yapım sürecine start verdik. Bunların yaklaşık yarısının da temelini attık. Hatta bugün köy evlerinden bazılarının anahtarlarını teslim ettik. Önümüzdeki yılın bu vakitlerine kadar inşallah 3198 bin konut ve köy evini teslim etmiş olacağız.

Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar. Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar.

Deprem bölgesindeki inşaatların bir yıl içinde teslimiyle, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirme hedefimize büyük ölçüde yaklaşmış olacağız. Deprem bölgesindeki inşaatların bir yıl içinde teslimiyle, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirme hedefimize büyük ölçüde yaklaşmış olacağız.

Türkiye’nin tarihi bir seçim arefesinde olduğu bir dönemde biz önceliğimizi deprem zedelerimizin yaralarının sarılmasına vermekten asal vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk maddesine de bunu yerleştirdik. Türkiye’nin tarihi bir seçim arefesinde olduğu bir dönemde biz önceliğimizi deprem zedelerimizin yaralarının sarılmasına vermekten asal vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk maddesine de bunu yerleştirdik.

Amacımız İstanbul’da 1 yıl içinde 300 bin konutun, 5 yıl sonunda da 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlamaktır. Rezerv alanların belirlenmesinden yerinde dönüşüme kadar tüm planlarımızı yaptık. Amacımız İstanbul’da 1 yıl içinde 300 bin konutun, 5 yıl sonunda da 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlamaktır. Rezerv alanların belirlenmesinden yerinde dönüşüme kadar tüm planlarımızı yaptık.

Deprem bölgesindeki inşaatların bir yıl içinde teslimiyle, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirme hedefimize büyük ölçüde yaklaşmış olacağız. Deprem bölgesindeki inşaatların bir yıl içinde teslimiyle, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirme hedefimize büyük ölçüde yaklaşmış olacağız.

Riskli yapısını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza maliyetin yarısını devlet olarak biz vereceğiz. 750 bin lira ile 900 bin lira arasında değişen bu hibe desteğinin kalan yarısı için de çok uygun şartlarda kredi imkanı sağlayacağız. Riskli yapısını dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza maliyetin yarısını devlet olarak biz vereceğiz. 750 bin lira ile 900 bin lira arasında değişen bu hibe desteğinin kalan yarısı için de çok uygun şartlarda kredi imkanı sağlayacağız.

Milletimize hizmetlerimizi, müjdelerimizi sadece afetlerle mücadeleyle sınırlı tutmuyoruz. Dün Karadeniz gazının dolaşıma sokulmasıyla ülkemiz enerji bağımsızlığı yönünde tarihi bir ilerleme kat etti. Milletimize hizmetlerimizi, müjdelerimizi sadece afetlerle mücadeleyle sınırlı tutmuyoruz. Dün Karadeniz gazının dolaşıma sokulmasıyla ülkemiz enerji bağımsızlığı yönünde tarihi bir ilerleme kat etti.

Bay bay Kemal ve yanındakiler dün verdiğimiz doğalgaz müjdelerine inanmadı. İşte doğalgaz yanıyor. Ama bunların gözleri görmez. Benim milletim görüyor ya o yeter. Yapılan hizmete çamur atmaya çalışanları kendi nefret çukurlarında debelenmeye bırakıyoruz. Birileri varsın Londra tefecilerinin kapısında 300 milyar dolar arasın. Biz sadece Karadeniz gazıyla ülkemize 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli bir kaynağı kazandırdık. Bay bay Kemal ve yanındakiler dün verdiğimiz doğalgaz müjdelerine inanmadı. İşte doğalgaz yanıyor. Ama bunların gözleri görmez. Benim milletim görüyor ya o yeter. Yapılan hizmete çamur atmaya çalışanları kendi nefret çukurlarında debelenmeye bırakıyoruz. Birileri varsın Londra tefecilerinin kapısında 300 milyar dolar arasın. Biz sadece Karadeniz gazıyla ülkemize 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli bir kaynağı kazandırdık.

Karadeniz gazını ülkemize kazandırırken bir adım daha atıyoruz. Kaynağını Karadeniz gazından ve kendi ürettiğimiz petrolden alacak Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Ev kadınlarımızın emekliliğine buradan destek vereceğiz. Bunun benzerini nerede gördük, Norveç’te gördük. Biz de inşallah Karadeniz gazının Gabar’ın belli bir oranını Aile ve Gençler için kullanacağız. Türkiye’yi çökertmek isteyenler emin olun bundan da rahatsız olacaklar. Karadeniz gazını ülkemize kazandırırken bir adım daha atıyoruz. Kaynağını Karadeniz gazından ve kendi ürettiğimiz petrolden alacak Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Ev kadınlarımızın emekliliğine buradan destek vereceğiz. Bunun benzerini nerede gördük, Norveç’te gördük. Biz de inşallah Karadeniz gazının Gabar’ın belli bir oranını Aile ve Gençler için kullanacağız. Türkiye’yi çökertmek isteyenler emin olun bundan da rahatsız olacaklar.

Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü gibi helal kaynağı kazandırdık. Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü gibi helal kaynağı kazandırdık.

"Türkiye'nin gençleri tasarladıkça, ürettikçe, katma değer oluşturdukça milletimizin ve devletimizin kazancı da artacaktır. "Türkiye'nin gençleri tasarladıkça, ürettikçe, katma değer oluşturdukça milletimizin ve devletimizin kazancı da artacaktır.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak bu ülkeye faşizmin en ilkel şeklini dayatanların devri kapanalı çok oldu. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına sığınarak bu ülkeye faşizmin en ilkel şeklini dayatanların devri kapanalı çok oldu.

Biz LGBT’nin karşısındayız, MHP LGBT’nin karşısında. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürdürmeyeceğiz. Biz LGBT’nin karşısındayız, MHP LGBT’nin karşısında. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürdürmeyeceğiz.

Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz. Ana muhalefetin başındaki zaat hangi mezhepten olursa olsun saygı duyarız. Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz. Ana muhalefetin başındaki zaat hangi mezhepten olursa olsun saygı duyarız.

Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz. Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz.