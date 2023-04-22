Cumhurbaşkanı Erdoğan: 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
İngiltere ve Ukrayna arasında vize krizi
07:00
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kemal Tahir hangi görüşü savunuyordu?
07:31
6 dk
ÖZEL HABER
Rus gazetecilerin tehdit edildiği film Ukrayna’da yayına girdi
08:00
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Prince'in ismi nereden geliyor?
08:30
10 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Hazine Bakanı: Rusya ve Çin, ABD’nin küresel nüfuzunu kaybetmesine neden olabilir
08:45
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği, Ukrayna’ya verdiği destekten yoruldu
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
09:30
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya Batılı devletlerden tahıl yasağı
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Paralimpik Komitesi’nden mektup: Ayrımcılığa izin vermeyin
10:33
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: Ukrayna Kırım'ı ele geçirmeyi başaramayacak
11:00
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve Mısır İlişkilerinin Normelleşmesi, Afrika Kıtasına Nasıl etkisi olacak?
11:31
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: AB ve NATO, Ukrayna halkına zarar veriyor
12:00
3 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
12:06
41 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kemal Tahir hangi görüşü savunuyordu?
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Rus kimyagerler kullanılmış nükleer yakıttan uranyum çıkarmanın yolunu keşfetti
14:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya veto sinyali: Kaynaklarımız sınırsız değil
15:00
2 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
15:05
41 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Prince'in ismi nereden geliyor?
16:00
10 dk
ÖZEL HABER
Fudan Üniversitesi araştırmacısı Liu Dian: Dolar hegemonyası çağı sona eriyor
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Komünist Partisi’nden tahıl koridoru çıkışı: Bu kadarı yeter
17:31
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Savunma Bakanı’nın sözleri Türkiye’yi kızdırdı, özür gecikmedi
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri: Ülkeyi tamamen kaybetme riski çok yüksek
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
Yuan, doların yerini alabilir mi?
19:00
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kemal Tahir hangi görüşü savunuyordu?
19:30
6 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
20:00
41 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Prince'in ismi nereden geliyor?
21:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Paralimpik Komitesi’nden mektup: Ayrımcılığa izin vermeyin
07:00
2 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
07:05
41 dk
ÖZEL HABER
İngiltere ve Ukrayna arasında vize krizi
08:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rus gazetecilerin tehdit edildiği film Ukrayna’da yayına girdi
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Hazine Bakanı: Rusya ve Çin, ABD’nin küresel nüfuzunu kaybetmesine neden olabilir
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği, Ukrayna’ya verdiği destekten yoruldu
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
Canlı
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:10
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:01
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:06
37 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’ya Batılı devletlerden tahıl yasağı
14:38
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: Ukrayna Kırım'ı ele geçirmeyi başaramayacak
14:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye ve Mısır İlişkilerinin Normelleşmesi, Afrika Kıtasına Nasıl etkisi olacak?
16:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: AB ve NATO, Ukrayna halkına zarar veriyor
16:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus kimyagerler kullanılmış nükleer yakıttan uranyum çıkarmanın yolunu keşfetti
17:20
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya veto sinyali: Kaynaklarımız sınırsız değil
17:35
2 dk
ÖZEL HABER
Fudan Üniversitesi araştırmacısı Liu Dian: Dolar hegemonyası çağı sona eriyor
17:51
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Komünist Partisi’nden tahıl koridoru çıkışı: Bu kadarı yeter
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna Savunma Bakanı’nın sözleri Türkiye’yi kızdırdı, özür gecikmedi
18:14
2 dk
ÖZEL HABER
Sudan Halk Kurtuluş Hareketi lideri: Ülkeyi tamamen kaybetme riski çok yüksek
18:31
3 dk
ÖZEL HABER
Yuan, doların yerini alabilir mi?
18:45
4 dk
KONUŞAN ŞARKILAR
Sevdiğiniz şarkıların bilinmeyen hikayeleri
19:04
41 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230422/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1070057545.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık
Nurdağı'nda Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T18:04+0300
2023-04-22T18:24+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1070057545.jpg?1682177066
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık

18:04 22.04.2023 (güncellendi: 18:24 22.04.2023)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Nurdağı'nda Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Bu yılki ramazan ayını 6 Şubat depremlerinin yaralarının gölgesi altında geçirdik. Depremlerde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum.
Ülkenin yöneticileri ve vatandaşları olan bize düşen görev, binalarımızı sağlam yaparak, tabiatla barışık yaşayarak afetlere karşı hazırlıklı olmaktır. Gerisi Rabbimizin takdiridir. Son depremlerin ardından hemen kolları sıvadık. İnsanımızı güvenli binalara kavuşturmak için depremin 15. Gününden itibaren inşaatlara başladık. Tespitlerimiz doğrultusunda deprem bölgesinde deprem bölgesinde 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni yuva yapıyoruz. Bunlardan 319 binini 1 yıl içinde teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmayı planlıyoruz.
"(Deprem konutları) Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık.
Sadece konut yapmıyoruz, yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz. Bölgedeki şehirlerimizin tamamının altyapısını da yeniliyoruz. Küçük sanayi siteleri kurarak istihdamı da gözetiyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut ve şehircilik seferberliğini Allah’ın izniyle alnımızın akıyla tamamlayacağız.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yeni bir kentsel dönüşüm kampanyasının müjdesini milletimizle paylaştık. Riskli binalarda yaşayan İstanbullu kardeşlerimize dönüşüm bedelinin yarısını devlet olarak bizim karşılayacağımız yarısını da çok uygun şartlı borçlanma imkanı getirdiğimiz bir teklif sunduk. Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlarda yürütülecek bir çalışmayla 5 yılda İstanbul’da riskli bina bırakmamayı hedefliyoruz.
Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini afetlere dirençli hale getirene kadar kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmayı sürdüreceğiz.
Bay bay Kemal ve avanesinden bu ülkeye fayda gelmez. Ne İstanbul’un başındaki, ne Ankara’nın başındaki, ne İzmir’in başındaki belediye başkanlarından hiçbir şey olmaz. Biz iş yapmanın peşindeyiz, bunlar da her konuda yaptıkları gibi projelerimize takoz olma peşinde. Ben İstanbul’a belediye başkanı olduğumda susuzluk vardı, çöp vardı meşhur Ümraniye çöplüğünün patlaması neticesinde 39 vatandaşımızın ölümü vardı. Kimdi CHP, büyükşehirde de ilçede de o vardı. Bunlara 5 koyun teslim edemezsiniz. Teslim ederseniz kaybeder gelirler.
Bugün çiftçilerimize 10 yeni müjde veriyoruz. İlk olarak bugün burada ahırı, köy konağı, camisi ve peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş altyapısı, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi ve pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz.
Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz
11 vilayeti Cumhur İttifakı olarak dolaştık. İlk temelleri atışımızın 60. Gününde inşasını tamamladığımız 10 köy evinin anahtarlarını teslim ediyoruz. Bu evlerimizin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.
İkinci olarak afet alanlarında hayatını sürdürecek çiftçilerimize Ziraat Bankası vasıtasıyla 0 faizli hayvancılık kredileri verecek hayvan ve yem alımlarını destekleyeceğiz. Böylece ahırlar dolacak, üretim artacak, çiftçilerimizin kazançları yükselecek.
Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat dalgalanmasının önüne geçeceğiz
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала