https://sputniknews.com.tr/20230422/cumhurbaskani-erdogan-duyurmustu-dogalgaz-faturalarinin-odenmeyecegi-tarih-belli-oldu-1070042303.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Doğalgaz faturalarının ödenmeyeceği tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Doğalgaz faturalarının ödenmeyeceği tarih belli oldu
Karadeniz gazının karaya ulaşmasının ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ay doğalgaz faturalarının ödenmeyeceğini açıkladı... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T09:06+0300
2023-04-22T09:06+0300
2023-04-22T09:06+0300
türkiye
doğalgaz
fatura
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Hürriyet’te yer alan habere göre, 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak. 19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak.Bir yıl boyunca aylık 25 bin metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.
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doğalgaz, fatura
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Doğalgaz faturalarının ödenmeyeceği tarih belli oldu
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Karadeniz gazının karaya ulaşmasının ardından, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ay doğalgaz faturalarının ödenmeyeceğini açıkladı. “Bedava doğalgazın” tarihi ve detayları da belli oldu. Buna göre konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak.
Hürriyet’te yer alan habere göre, 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan’da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak. 19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak.
Bir yıl boyunca aylık 25 bin metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.