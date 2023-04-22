Bozdağ: Türkiye'nin başkanını, ABD'si, AB'si, terör örgütleri değil Türk milleti sandıkta belirler

"Şimdi diyorlar ya AK Parti nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede? Cumhur İttifakı nerede? İşte tam da burada bu sevinçte bu sayımız da var. Şanlıurfalıların muhabbetinde coşkusunda var. Onun için de Şanlıurfalı kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi esas ikinci bir bayramımız daha var o da 14 Mayıs 2023'te yaşayacağımız demokrasi bayramıdır. Türkiye'nin seçimleri büyük vatandaşlarının karar vereceği bir seçim, Türkiye'nin başkanını, ABD'si, AB'si, terör örgütleri değil aziz Türk milleti sandıkta belirler. Yine hep beraber tüm dünyaya rağmen yine ve yeniden başkan Erdoğan diyeceğiz. 14 Mayıs inşallah hem Şanlıurfa'mızdan hem de Türkiye'mizin 81 ilinden yükselen seslerle bütün dünyaya haykıracağız. Şanlıurfalı kardeşlerime sesleniyorum. Şanlıurfa'dan dünyanın dört bir yanına bizim başkanımız Erdoğan'dır, değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ama biz onları sandığa gömerek siyasette büyük değişimin önünü açacağız."