https://sputniknews.com.tr/20230422/besiktas-bayrami-3-puanla-gecirdi-1070064375.html

Beşiktaş bayramı 3 puanla geçirdi

Beşiktaş bayramı 3 puanla geçirdi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Beşiktaş, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 62'ye yükseltti. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T22:34+0300

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spor

beşiktaş

ümraniyespor

spor toto süper lig

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14. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Popov'un sağdan ceza sahasına ortasında topla buluşan Kayode'nin uygun durumda bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.19. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar ile yaptığı verkaçta Cenk Tosun'un ceza sahası içi sol çaprazda çıkardığı şutta açısını kapatan kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Glumac'dan sekip havalanan topu Cenk Tosun, tek pasıyla Redmond'a aktardı. İngiliz oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.36. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza yayının biraz sağından çıkardığı şutta Hadziahmetovic'e çarpan meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.44. dakikada Nathan Redmond'un ceza yayının sol çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Orkun Özdemir topu kornere çeldi.Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.İkinci yarı65. dakikada Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Sackey'in hatası sonucunda topun sahibi olan Cenk Tosun'un ceza yayı içinde karşı karşıya çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'den döndü. Pozisyonu takip eden Redmond'un yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.69. dakikada Popov'un sağdan ortasında Umut Nayir'in penaltı noktasının gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Salih Uçan'ın rakip oyuncuya baskısıyla kaptığı topun sahibi olan Aboubakar sol çaprazdan şık çalımlarla ceza sahasına girdi. Kamerunlu oyuncunun uzak köşeye yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.90+1. dakikada Valentin Gheorghe'nin ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşta kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

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