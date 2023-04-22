https://sputniknews.com.tr/20230422/belgorodun-merkezinde-tespit-edilen-bir-ucak-bombasi-nedeniyle-3-bin-kisi-evlerinden-tahliye-edildi-1070054236.html

Belgorod’un merkezinde tespit edilen bir uçak bombası nedeniyle 3 bin kişi evlerinden tahliye edildi

Belgorod’un merkezinde tespit edilen bir uçak bombası nedeniyle 3 bin kişi evlerinden tahliye edildi

Rusya’nın Belgorod şehrinin merkezinde, önceki gün patlamanın meydana geldiği yerde bir patlayıcı nesne daha tespit edildi. Olay yerinin çevresindeki 17 çok... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T16:26+0300

2023-04-22T16:26+0300

2023-04-22T16:26+0300

ukrayna krizi

belgorod

rusya

bomba

uçak

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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram’dan yaptığı açıklamada, “Bomba uzmanları, patlayıcı bir nesne buldu. Rusya Savunma Bakanlığı bomba uzmanları nesneyi poligona götürerek etkisiz hale getirme kararını verdi” ifadesini kullandı.Olay yeri çevresindeki 17 çok katlı binaların tahliye edilmesi kararının alındığını dile getiren Gladkov, “Bu en az 3 bin kişi demek. Geçici barınma konusunda yardıma ihtiyacı olan herkese yardım sağlanacak” dedi.Gladkov, 20 Nisan Perşembe günü, Belgorod’un merkezinde patlamanın meydana geldiğini ve 20 metre genişliğinde huninin oluştuğunu duyurmuştu. Çevredeki bazı evlerde hasar tespit edilmişti. Olay yerinde bulunan 6 araç zarar görmüştü.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 bombardıman uçağının Belgorod üzerinde uçarken bombanın uçaktan düştüğünü açıklamıştı.

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belgorod, rusya, bomba, uçak