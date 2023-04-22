https://sputniknews.com.tr/20230422/belgorodun-merkezinde-tespit-edilen-bir-ucak-bombasi-nedeniyle-3-bin-kisi-evlerinden-tahliye-edildi-1070054236.html
Belgorod’un merkezinde tespit edilen bir uçak bombası nedeniyle 3 bin kişi evlerinden tahliye edildi
Belgorod’un merkezinde tespit edilen bir uçak bombası nedeniyle 3 bin kişi evlerinden tahliye edildi
Rusya’nın Belgorod şehrinin merkezinde, önceki gün patlamanın meydana geldiği yerde bir patlayıcı nesne daha tespit edildi. Olay yerinin çevresindeki 17 çok... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T16:26+0300
2023-04-22T16:26+0300
2023-04-22T16:26+0300
ukrayna krizi
belgorod
rusya
bomba
uçak
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram’dan yaptığı açıklamada, “Bomba uzmanları, patlayıcı bir nesne buldu. Rusya Savunma Bakanlığı bomba uzmanları nesneyi poligona götürerek etkisiz hale getirme kararını verdi” ifadesini kullandı.Olay yeri çevresindeki 17 çok katlı binaların tahliye edilmesi kararının alındığını dile getiren Gladkov, “Bu en az 3 bin kişi demek. Geçici barınma konusunda yardıma ihtiyacı olan herkese yardım sağlanacak” dedi.Gladkov, 20 Nisan Perşembe günü, Belgorod’un merkezinde patlamanın meydana geldiğini ve 20 metre genişliğinde huninin oluştuğunu duyurmuştu. Çevredeki bazı evlerde hasar tespit edilmişti. Olay yerinde bulunan 6 araç zarar görmüştü.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 bombardıman uçağının Belgorod üzerinde uçarken bombanın uçaktan düştüğünü açıklamıştı.
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belgorod, rusya, bomba, uçak
belgorod, rusya, bomba, uçak
Belgorod’un merkezinde tespit edilen bir uçak bombası nedeniyle 3 bin kişi evlerinden tahliye edildi
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Rusya’nın Belgorod şehrinin merkezinde, önceki gün patlamanın meydana geldiği yerde bir patlayıcı nesne daha tespit edildi. Olay yerinin çevresindeki 17 çok katlı binanın sakinleri tahliye edildi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram
’dan yaptığı açıklamada, “Bomba uzmanları, patlayıcı bir nesne buldu. Rusya Savunma Bakanlığı bomba uzmanları nesneyi poligona götürerek etkisiz hale getirme kararını verdi
” ifadesini kullandı.
Olay yeri çevresindeki 17 çok katlı binaların tahliye edilmesi kararının alındığını dile getiren Gladkov, “Bu en az 3 bin kişi demek. Geçici barınma konusunda yardıma ihtiyacı olan herkese yardım sağlanacak” dedi.
Gladkov, 20 Nisan Perşembe günü, Belgorod’un merkezinde patlamanın meydana geldiğini ve 20 metre genişliğinde huninin oluştuğunu duyurmuştu. Çevredeki bazı evlerde hasar tespit edilmişti. Olay yerinde bulunan 6 araç zarar görmüştü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-34 bombardıman uçağının Belgorod üzerinde uçarken bombanın uçaktan düştüğünü açıklamıştı.