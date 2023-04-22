https://sputniknews.com.tr/20230422/bati-medyasi-rusya-pasifikte-abdyi-tehdit-eden-olum-ucgenini-olusturdu-1070044477.html
Batı medyası: Rusya, Pasifik’te ABD’yi tehdit eden ölüm üçgenini oluşturdu
Batı medyası: Rusya, Pasifik’te ABD’yi tehdit eden ölüm üçgenini oluşturdu
İtalya merkezli haber portalı InsideOver, Rusya’nın, Hint-Pasifik bölgesinde ABD’ye tehdit oluşturan ‘blokun’ bir parçası haline geldiğini belirtti. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T10:51+0300
2023-04-22T10:51+0300
2023-04-22T10:51+0300
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Federico Giuliani imzalı yazıda, “Herhangi bir coğrafi haritaya bakacak olursak, Pasifik Okyanusu bölgesinde bir ölüm üçgeni kolayca görebiliriz. Bu üçgen Çin, Kuzey Kore ve elbette Rusya’dan oluşuyor” ifadesi kullanıldı.Kuzey Kore ve Rusya’nın bu bölgede ABD’ye baskılarını güçlendirerek, aynı anda Ukrayna ve Doğu Asya’daki gelişmeleri yakından takip etmek zorunda kalan Başkan Joe Biden idaresinin hayatını zorlaştırmaktan sadece mutlu olabilecekleri ifade edildi.Giuliani, “Komuta merkezi Vladivostok kentinde yer alan Rusya Pasifik Filosu, Uzak Doğu kıyıları yakınında geniş çaplı tatbikat başlattı. Kremlin’in bu adımı, son aylarda Pasifik’teki askeri varlığını genişletmek istediği izlenimini veren NATO ile yüksek gerilimin yaşandığı bir anda geldi” diye yazdı.Pasifik’te ABD için tehdit oluşturan ölüm üçgeninin bütünüyle ortaya çıktığı belirtilen yazıda, Çin, Rusya ve Kuzey Kore’nin, ABD ordusunu operasyonel planlarını gözden geçirmeye zorlayan eylemlerde bulunduğu kaydedildi.
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rusya, nato, çin, asya & pasifik, abd
rusya, nato, çin, asya & pasifik, abd
Batı medyası: Rusya, Pasifik’te ABD’yi tehdit eden ölüm üçgenini oluşturdu
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İtalya merkezli haber portalı InsideOver, Rusya’nın, Hint-Pasifik bölgesinde ABD’ye tehdit oluşturan ‘blokun’ bir parçası haline geldiğini belirtti.
Federico Giuliani imzalı yazıda, “Herhangi bir coğrafi haritaya bakacak olursak, Pasifik Okyanusu bölgesinde bir ölüm üçgeni kolayca görebiliriz. Bu üçgen Çin, Kuzey Kore ve elbette Rusya’dan oluşuyor” ifadesi kullanıldı.
Kuzey Kore ve Rusya’nın bu bölgede ABD’ye baskılarını güçlendirerek, aynı anda Ukrayna ve Doğu Asya’daki gelişmeleri yakından takip etmek zorunda kalan Başkan Joe Biden idaresinin hayatını zorlaştırmaktan sadece mutlu olabilecekleri ifade edildi.
Giuliani, “Komuta merkezi Vladivostok kentinde yer alan Rusya Pasifik Filosu, Uzak Doğu kıyıları yakınında geniş çaplı tatbikat başlattı. Kremlin’in bu adımı, son aylarda Pasifik’teki askeri varlığını genişletmek istediği izlenimini veren NATO ile yüksek gerilimin yaşandığı bir anda geldi” diye yazdı.
Pasifik’te ABD için tehdit oluşturan ölüm üçgeninin bütünüyle ortaya çıktığı belirtilen yazıda, Çin, Rusya ve Kuzey Kore’nin, ABD ordusunu operasyonel planlarını gözden geçirmeye zorlayan eylemlerde bulunduğu kaydedildi.