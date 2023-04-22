https://sputniknews.com.tr/20230422/bati-medyasi-rusya-pasifikte-abdyi-tehdit-eden-olum-ucgenini-olusturdu-1070044477.html

Batı medyası: Rusya, Pasifik’te ABD’yi tehdit eden ölüm üçgenini oluşturdu

Batı medyası: Rusya, Pasifik’te ABD’yi tehdit eden ölüm üçgenini oluşturdu

İtalya merkezli haber portalı InsideOver, Rusya’nın, Hint-Pasifik bölgesinde ABD’ye tehdit oluşturan ‘blokun’ bir parçası haline geldiğini belirtti. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T10:51+0300

2023-04-22T10:51+0300

2023-04-22T10:51+0300

dünya

rusya

nato

çin

asya & pasifik

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/16/1070044571_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_f20de324c10a6d8dfac3c83f58afb6b4.jpg

Federico Giuliani imzalı yazıda, “Herhangi bir coğrafi haritaya bakacak olursak, Pasifik Okyanusu bölgesinde bir ölüm üçgeni kolayca görebiliriz. Bu üçgen Çin, Kuzey Kore ve elbette Rusya’dan oluşuyor” ifadesi kullanıldı.Kuzey Kore ve Rusya’nın bu bölgede ABD’ye baskılarını güçlendirerek, aynı anda Ukrayna ve Doğu Asya’daki gelişmeleri yakından takip etmek zorunda kalan Başkan Joe Biden idaresinin hayatını zorlaştırmaktan sadece mutlu olabilecekleri ifade edildi.Giuliani, “Komuta merkezi Vladivostok kentinde yer alan Rusya Pasifik Filosu, Uzak Doğu kıyıları yakınında geniş çaplı tatbikat başlattı. Kremlin’in bu adımı, son aylarda Pasifik’teki askeri varlığını genişletmek istediği izlenimini veren NATO ile yüksek gerilimin yaşandığı bir anda geldi” diye yazdı.Pasifik’te ABD için tehdit oluşturan ölüm üçgeninin bütünüyle ortaya çıktığı belirtilen yazıda, Çin, Rusya ve Kuzey Kore’nin, ABD ordusunu operasyonel planlarını gözden geçirmeye zorlayan eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, nato, çin, asya & pasifik, abd