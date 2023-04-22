https://sputniknews.com.tr/20230422/bati-basini-ab-bir-dizi-malin-rusya-uzerinden-transitini-yasaklamayi-planliyor-1070062762.html

Batı basını: AB, bir dizi malın Rusya üzerinden transitini yasaklamayı planlıyor

Batı basını: AB, bir dizi malın Rusya üzerinden transitini yasaklamayı planlıyor

Bloomberg, AB’nin yeni yaptırım paketiyle bazı malların Rusya üzerinden geçişini yasaklayabileceğini aktardı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T22:00+0300

2023-04-22T22:00+0300

2023-04-22T22:00+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

rusya

yaptırım

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Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Avrupa Birliği (AB) yeni yaptırım paketi kapsamında, bazı malların Rusya topraklarından geçişine yasak getirmeyi planlıyor.Haberde “Transit yasağı, çeşitli taşıt türleri de dahil olmak üzere çok sayıda teknoloji ve diğer mallar için geçerli olacak” denildi.Haberde ayrıca, AB'de Rus Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu’na (Rosatom) yaptırım uygulanması konusunda fikir birliği olmaması nedeniyle bu kuruluşun yeni yaptırım paketinden etkilenme olasılığının düşük olduğu kaydedildi.

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