https://sputniknews.com.tr/20230422/bati-basini-ab-bir-dizi-malin-rusya-uzerinden-transitini-yasaklamayi-planliyor-1070062762.html
Batı basını: AB, bir dizi malın Rusya üzerinden transitini yasaklamayı planlıyor
Batı basını: AB, bir dizi malın Rusya üzerinden transitini yasaklamayı planlıyor
Bloomberg, AB’nin yeni yaptırım paketiyle bazı malların Rusya üzerinden geçişini yasaklayabileceğini aktardı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T22:00+0300
2023-04-22T22:00+0300
2023-04-22T22:00+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
rusya
yaptırım
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Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Avrupa Birliği (AB) yeni yaptırım paketi kapsamında, bazı malların Rusya topraklarından geçişine yasak getirmeyi planlıyor.Haberde “Transit yasağı, çeşitli taşıt türleri de dahil olmak üzere çok sayıda teknoloji ve diğer mallar için geçerli olacak” denildi.Haberde ayrıca, AB'de Rus Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu’na (Rosatom) yaptırım uygulanması konusunda fikir birliği olmaması nedeniyle bu kuruluşun yeni yaptırım paketinden etkilenme olasılığının düşük olduğu kaydedildi.
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avrupa birliği, rusya, yaptırım
avrupa birliği, rusya, yaptırım
Batı basını: AB, bir dizi malın Rusya üzerinden transitini yasaklamayı planlıyor
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Bloomberg, AB’nin yeni yaptırım paketiyle bazı malların Rusya üzerinden geçişini yasaklayabileceğini aktardı.
Bloomberg'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Avrupa Birliği (AB) yeni yaptırım paketi kapsamında, bazı malların Rusya topraklarından geçişine yasak getirmeyi planlıyor.
Haberde “Transit yasağı, çeşitli taşıt türleri de dahil olmak üzere çok sayıda teknoloji ve diğer mallar için geçerli olacak” denildi.
Haberde ayrıca, AB'de Rus Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu’na (Rosatom) yaptırım uygulanması konusunda fikir birliği olmaması nedeniyle bu kuruluşun yeni yaptırım paketinden etkilenme olasılığının düşük olduğu kaydedildi.