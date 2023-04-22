Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na: Kimlik siyaseti eski Türkiye'de kaldı

"Bakınız karşımızda ufku vizyonu, dünyada neler oluyor, bunu takip etme kapasitesi olmayan bir muhalefet var. Sadece şimdiye kadar karşı çıktıkları projelerin birkaç tanesini saysak, bunlar bile aslında ne kadar vizyonsuz olduklarını göstermeye yeterli. Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki demeçlerine bakalım. Neye karşı çıkıyordu? Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşı çıkıyordu değil mi? Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı 30 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en önemli havalimanlarından bir tanesi oldu. Kılıçdaroğlu'nun aklına uysaydınız şu anda bir Sabiha Gökçen Havalimanı'nız olmazdı. Peki ben buradan soruyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın mı bu ülkeye ekonomik anlamda katkısı var, yoksa olmamasının mı katkısı var? Neye karşı çıkıyorlardı? Şehir hastanelerine karşı çıkıyorlardı. Kılıçdaroğlu'nu dinlemiş olsaydık ve şehir hastanelerini yapmamış olsaydık, pandemi gibi bir dönemi atlatabilir miydik? Atlatamazdık. Neye karşı çıkıyorlardı? Türkiye'nin doğal gaz aramasına karşı çıkıyorlardı. 'Hani nerede gaz arıyordunuz, nerede bu gaz' diye soruyorlardı değil mi? İşte iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın karayla buluşturduğu törende tüm Türkiye'ye bir müjde verildi. Türkiye'nin kendi gazını bulması mı ekonomik anlamda bu ülkeye katkı sağlar, gazın bulunmaması mı katkı sağlar? Bunun gibi onlarca örnek verebiliriz."