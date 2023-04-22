https://sputniknews.com.tr/20230422/ankara-valiliginden-23-nisanda-saganak-uyarisi-1070066587.html

Ankara Valiliği'nden 23 Nisan'da sağanak uyarısı

Ankara Valiliği'nden 23 Nisan'da sağanak uyarısı

Ankara Valiliği, 23 Nisan günü beklenen sağanak nedeniyle uyarı yayımladı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T23:54+0300

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türkiye

ankara valiliği

ankara

sağanak

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Ankara Valiliği'nden “Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel gök gürültülü sağanağa dikkat" uyarısıyla açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 23 Nisan 2023 Pazar günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle ve akşam ilk saatlerde ilimizin güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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ankara valiliği, ankara, sağanak