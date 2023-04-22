https://sputniknews.com.tr/20230422/ankara-valiliginden-23-nisanda-saganak-uyarisi-1070066587.html
Ankara Valiliği'nden 23 Nisan'da sağanak uyarısı
Ankara Valiliği'nden 23 Nisan'da sağanak uyarısı
Ankara Valiliği, 23 Nisan günü beklenen sağanak nedeniyle uyarı yayımladı. 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T23:54+0300
2023-04-22T23:54+0300
2023-04-22T23:54+0300
türkiye
ankara valiliği
ankara
sağanak
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Ankara Valiliği'nden “Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel gök gürültülü sağanağa dikkat" uyarısıyla açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 23 Nisan 2023 Pazar günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle ve akşam ilk saatlerde ilimizin güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
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ankara valiliği, ankara, sağanak
ankara valiliği, ankara, sağanak
Ankara Valiliği'nden 23 Nisan'da sağanak uyarısı
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Ankara Valiliği, 23 Nisan günü beklenen sağanak nedeniyle uyarı yayımladı.
Ankara Valiliği'nden “Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel gök gürültülü sağanağa dikkat" uyarısıyla açıklama yayınlandı.
Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 23 Nisan 2023 Pazar günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle ve akşam ilk saatlerde ilimizin güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.