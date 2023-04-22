https://sputniknews.com.tr/20230422/ankara-buyuksehir-belediyesi-gunluk-1-ton-mamayi-sokak-hayvanlariyla-bulusturuyor-1070044047.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük 1 ton mamayı sokak hayvanlarıyla buluşturuyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük 1 ton mamayı sokak hayvanlarıyla buluşturuyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası ile belediyenin üretim tesislerinde her gün 1 ton mamanın sokak... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T10:28+0300
2023-04-22T10:28+0300
2023-04-22T10:28+0300
türkiye
mansur yavaş
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Belediyemiz ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyasında ‘Gıda Kahramanı’ seçildi. Mama üretim tesisimizde artık gıdalardan ürettiğimiz günlük 1 ton mamayı sokaktaki dostlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.
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mansur yavaş
Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük 1 ton mamayı sokak hayvanlarıyla buluşturuyor
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası ile belediyenin üretim tesislerinde her gün 1 ton mamanın sokak hayvanlarıyla buluşturulduğunu açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Belediyemiz ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyasında ‘Gıda Kahramanı’ seçildi. Mama üretim tesisimizde artık gıdalardan ürettiğimiz günlük 1 ton mamayı sokaktaki dostlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.