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Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük 1 ton mamayı sokak hayvanlarıyla buluşturuyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük 1 ton mamayı sokak hayvanlarıyla buluşturuyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası ile belediyenin üretim tesislerinde her gün 1 ton mamanın sokak... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Belediyemiz ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyasında ‘Gıda Kahramanı’ seçildi. Mama üretim tesisimizde artık gıdalardan ürettiğimiz günlük 1 ton mamayı sokaktaki dostlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.
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mansur yavaş
mansur yavaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, günlük 1 ton mamayı sokak hayvanlarıyla buluşturuyor

10:28 22.04.2023
© AA4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü
4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2023
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası ile belediyenin üretim tesislerinde her gün 1 ton mamanın sokak hayvanlarıyla buluşturulduğunu açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Belediyemiz ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ kampanyasında ‘Gıda Kahramanı’ seçildi. Mama üretim tesisimizde artık gıdalardan ürettiğimiz günlük 1 ton mamayı sokaktaki dostlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.
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