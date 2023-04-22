https://sputniknews.com.tr/20230422/aksener-oy-oraninin-yuksek-olmasi-cok-milletvekili-cikarmaktan-geciyor-1070051728.html

Akşener: Oy oranının yüksek olması, çok milletvekili çıkarmaktan geçiyor

Akşener: Oy oranının yüksek olması, çok milletvekili çıkarmaktan geçiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Millet İttifakı'nın tümüne atılan iftiraların ortadan kalkabilmesi ve bunlara seçmenin inanmasının önüne geçilmesi, İYİ... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T14:31+0300

2023-04-22T14:31+0300

2023-04-22T14:31+0300

2023 türkiye seçimleri

iyi parti

meral akşener

mansur yavaş

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069585401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc0ef564dd8f0b426e63b51ab67e5194.jpg

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin Ankara İl Başkanlığınca Gölbaşı ilçesindeki bir otelde düzenlenen kahvaltı programına katıldı.Uzun yıllardan beri iktidardan uzak olduklarına işaret eden Akşener, bu yüzden ne söylerlerse söylesinler siyasi mücadelelerinin soyut kaldığını kaydetti.Akşener, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Yavaş'ın sosyal belediyecilik anlayışı ve icraatlarıyla Millet İttifakı'nın iktidara geldiğinde neler yapabileceğini somut olarak gösterdiğini belirtti.Seçimlerden birinci parti olarak çıkmak zorunda olduklarını vurgulayan Akşener, "Eğer Millet İttifakı'nın ortak belediye başkanlarının yaptığı somut hizmetlerin, iftiraları nasıl yere düşürdüğünü gördüysek, bugün Millet İttifakı'nın tümüne atılan iftiraların da ortadan kalkabilmesi ve bunlara seçmenin inanmasının önüne geçilmesi, İYİ Parti'nin kadrolarının görünür olması, oy oranının yüksek olması, çok milletvekili çıkarmaktan geçiyor" diye konuştu.Meral Akşener, devletin ayarlarını bozduğunu iddia ettiği mevcut sistemin, demokrasi yoluyla değişmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Çünkü devletin hafızası gitmiş. Çünkü 'devlet eşittir benim' diyen bir kişiyle karşı karşıyayız. Milletin vergileriyle kurulmuş, devletin kamu binalarının üzerinde Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep beyin resmi, onun propagandası nasıl olur ya? Böyle bir ülke olabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.'Fırsat bulamadık ki biz bir şey yapalım'Mansur Yavaş da bugün olduğu gibi 2019'daki yerel seçimlerde de kendisine birçok iftira atıldığını ve "Ankara'yı yönetemeyeceğinin" söylendiğini hatırlatarak, "31 Mart seçimleri bütün Türkiye'nin bir yönetimde değişiklik olduğu zaman, ne olacağını göstermesi açısından çok önemliydi" dedi.Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener'e "25 yıldır siz ne yaptınız?" diye sorulduğuna işaret eden Yavaş, "Fırsat bulamadık ki biz bir şey yapalım. O fırsatı şimdi istiyoruz. Çünkü 'Ne yaptınız?' sorusu sadece iktidara sorulacak bir şeydir" ifadelerini kullandı.Mansur Yavaş, vatandaşların baskı altında yaşadığını iddia ederek, "Gençler tweet atamıyor, tweet atarsa aynı gece evinden alınıyor. Dün Adıyaman'daki provokasyonları gördünüz. Bakalım iktidar bunlarla ilgili bir adım atacak mı?" diye sordu.Programda İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu da konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iyi parti, meral akşener, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)