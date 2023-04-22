https://sputniknews.com.tr/20230422/328-milletvekili-son-kez-genel-kurula-katilacak-1070051470.html

328 milletvekili son kez Genel Kurul'a katılacak

328 milletvekili son kez Genel Kurul'a katılacak

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek özel oturumda, partilerin milletvekili aday listelerinde yer almayan 328... 22.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-22T14:18+0300

2023-04-22T14:18+0300

2023-04-22T14:19+0300

politika

tbmm

tbmm genel kurulu

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067730739_0:335:3045:2047_1920x0_80_0_0_46885b7b5b6023b453427dfc6c30494e.jpg

TBMM Genel Kurulu, yarın Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında 23 Nisan özel gündemi ile toplanacak.Partilerin 14 Mayıs milletvekili genel seçimleri için aday göstermediği 328 vekil, son kez Genel Kurul'da yer alacak. AK Parti'deki 3 dönem kuralına takılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurulu son kez yönetecek. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili sıfatıyla Genel Kurul'a son kez katılarak konuşma yapacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, tbmm genel kurulu, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı