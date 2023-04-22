https://sputniknews.com.tr/20230422/328-milletvekili-son-kez-genel-kurula-katilacak-1070051470.html
328 milletvekili son kez Genel Kurul'a katılacak
328 milletvekili son kez Genel Kurul'a katılacak
TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek özel oturumda, partilerin milletvekili aday listelerinde yer almayan 328... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T14:18+0300
2023-04-22T14:18+0300
2023-04-22T14:19+0300
politika
tbmm
tbmm genel kurulu
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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TBMM Genel Kurulu, yarın Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında 23 Nisan özel gündemi ile toplanacak.Partilerin 14 Mayıs milletvekili genel seçimleri için aday göstermediği 328 vekil, son kez Genel Kurul'da yer alacak. AK Parti'deki 3 dönem kuralına takılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurulu son kez yönetecek. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili sıfatıyla Genel Kurul'a son kez katılarak konuşma yapacak.
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tbmm, tbmm genel kurulu, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
tbmm, tbmm genel kurulu, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
328 milletvekili son kez Genel Kurul'a katılacak
14:18 22.04.2023 (güncellendi: 14:19 22.04.2023) Abone ol
TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek özel oturumda, partilerin milletvekili aday listelerinde yer almayan 328 milletvekili son kez Genel Kurul'a katılacak.
TBMM Genel Kurulu, yarın Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında 23 Nisan özel gündemi ile toplanacak.
Partilerin 14 Mayıs milletvekili genel seçimleri için aday göstermediği 328 vekil, son kez Genel Kurul'da yer alacak.
AK Parti'deki 3 dönem kuralına takılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurulu son kez yönetecek.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili sıfatıyla Genel Kurul'a son kez katılarak konuşma yapacak.