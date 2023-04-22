https://sputniknews.com.tr/20230422/30-ayri-suctan-aranan-kisi-annesini-ugurlamaya-geldigi-havalimaninda-yakalandi-1070054908.html
30 ayrı suçtan aranan kişi annesini uğurlamaya geldiği havalimanında yakalandı
30 ayrı suçtan aranan kişi annesini uğurlamaya geldiği havalimanında yakalandı
Hakkında 30 ayrı suçtan arama kararı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, annesini yolcu etmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına... 22.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-22T17:01+0300
2023-04-22T17:01+0300
2023-04-22T17:01+0300
yaşam
havalimanı
gözaltı
yakalama kararı
yakalama
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, dün havalimanına gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek GBT kontrolü yapmak istedi.Annesini İzmir'e uğurlamak için havalimanına gelen kişi, üzerinde kimliğinin olmadığını söylemesi üzerine parmak izi kontrolüne götürüldü.Yapılan incelemede bu kişinin 30 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Furkan G, olduğu tespit edildi.Bunun üzerine gözaltına alınan Furkan G, emniyete götürüldü.
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havalimanı, gözaltı, yakalama kararı, yakalama
havalimanı, gözaltı, yakalama kararı, yakalama
30 ayrı suçtan aranan kişi annesini uğurlamaya geldiği havalimanında yakalandı
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Hakkında 30 ayrı suçtan arama kararı ve 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, annesini yolcu etmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, dün havalimanına gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek GBT kontrolü yapmak istedi.
Annesini İzmir'e uğurlamak için havalimanına gelen kişi, üzerinde kimliğinin olmadığını söylemesi üzerine parmak izi kontrolüne götürüldü.
Yapılan incelemede bu kişinin 30 ayrı suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Furkan G, olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine gözaltına alınan Furkan G, emniyete götürüldü.