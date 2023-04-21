Zuhal Topal hastaneye kaldırıldı

“Bayram mesajlarınıza ve aramalarınıza cevap veremiyorum. Boğaz enfeksiyonu geçiriyorum, bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş. Bu aralar salgın varmış kendinize dikkat edin. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim.”