https://sputniknews.com.tr/20230421/zuhal-topal-hastaneye-kaldirildi-1070022298.html
Zuhal Topal hastaneye kaldırıldı
Zuhal Topal hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucu Zuhal Topal, Dubai tatilinin ardından hastaneye kaldırıldı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T17:30+0300
2023-04-21T17:30+0300
2023-04-21T17:31+0300
zuhal topal
hastane
yaşam
enfeksiyon
dubai
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Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, hastane odasındaki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.Birkaç gün önce Dubai tatilinden dönen Topal, hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Boğaz enfeksiyonu geçirdiğini belirten Topal, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:
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zuhal topal, hastane, enfeksiyon, dubai
zuhal topal, hastane, enfeksiyon, dubai
Zuhal Topal hastaneye kaldırıldı
17:30 21.04.2023 (güncellendi: 17:31 21.04.2023) Abone ol
Ünlü sunucu Zuhal Topal, Dubai tatilinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, hastane odasındaki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
Birkaç gün önce Dubai tatilinden dönen Topal, hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Boğaz enfeksiyonu geçirdiğini belirten Topal, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:
“Bayram mesajlarınıza ve aramalarınıza cevap veremiyorum. Boğaz enfeksiyonu geçiriyorum, bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş. Bu aralar salgın varmış kendinize dikkat edin. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim.”