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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230421/yskdan-sandik-kurullari-karari-hdp-saadet-partisi-ve-hudapar-yer-almayacak-1069990611.html
YSK'dan 'sandık kurulları' kararı: HDP, Saadet Partisi ve HÜDA-PAR yer almayacak
YSK'dan 'sandık kurulları' kararı: HDP, Saadet Partisi ve HÜDA-PAR yer almayacak
HDP, HÜDAPAR ve Saadet Partisi sandık kurullarında yer alamayacak. Sandıklara temsilci de gönderemeyecek. Bu durum, ortak liste yöntemiyle seçime girilecek... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
hüda-par
saadet
saadet partisi
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
iyi parti
sandık
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Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerden sandık başında görev alacak temsilcilerine ilişkin listelerini seçim kurullarına teslim etmelerini istedi. Fakat yeni seçim sistemiyle birlikte seçimlere başka parti listesinden dâhil olacak partiler, sandık kurullarında temsilci bulunduramayacak.Sandık başında son genel seçimin ilk 5 partisi bulunuyorHabertürk'ten Oğuzcan Obuz'un haberine göre seçim mevzuatına göre sandık kurullarında son genel seçimde en çok oyu alan ilk 5 partinin temsilcileri görev alabiliyor. 2018’deki seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin birinci bölgelerinde ilk 5 oyu alan partiler AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP oldu. Fakat; seçime Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden girme kararı alan HDP, 14 Mayıs'ta sandık kurullarında temsilci bulundurma hakkını kaybetti. Vatan partisi sandık kurullarına temsilci gönderebilecekEn çok oyu alan 6. parti olan Saadet Partisi ise CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Bu nedenle de Saadet Partisi de sandık kurullarında görev alamayacak. Bu illerde 7. parti konumunda bulunan Vatan Partili isimler bildirimde bulunmaları halinde sandık kurullarında görev alabilecek. 3 büyükşehrin yanı sıra bu durum Diyarbakır ve Trabzon gibi illerde de geçerli olacak.İstanbul(1. Bölge) Ankara(1. Bölge) İzmir(1. Bölge)Bu partilerin yanı sıra benzer durum HÜDAPAR’ı da etkileyecek. Gaziantep ve Adana'da seçime AK Parti listelerinden giren HÜDA-PAR da, HDP ve Saadet Partisi gibi sandık kurullarında üye bulunduramayacak. Burada da yine Vatan Partisi temsilcileri sandık kurullarında görev alabilecek.Gaziantep - AdanaErzurum’da 5. koltuk seçmenlerden doldurulacakErzurum’da sandık kurulu temsilcilerinin belirlenmesi için ayrı bir süreç yürütülecek. 2018’de Erzurum'da 8 parti seçime katılmıştı. 14 Mayıs'ta bu partilerden CHP, HDP, Saadet ve HÜDAPAR seçime katılmayacak. Bu durumda, 5. parti için temsilcilik koltuğu boş kalacak. Bunun önlenmesi için de mevzuat gereği seçmenler arasından görevlendirme yapılacak.ErzurumYSK’dan 'müşahit' kararıFakat sandık kurullarında olamayacak ve sandıklara temsilci gönderemeyecek siyasi partiler için Yüksek Seçim Kurulu bir karar daha açıkladı. Sandık kurullarında yer alamayacak partiler, müşahit bulundurma yöntemiyle sandık başında oy verme ve sayım işlemlerini takip edebilecek.Müşahitlerin herhangi bir karar alma ya da karara etki etme gibi bir durumu bulunmasa da seçim sürecinde oy verme ve sayım işlemlerini gözlemleyebilecek.
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), hüda-par, saadet, saadet partisi, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), iyi parti, sandık
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), hüda-par, saadet, saadet partisi, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), iyi parti, sandık

YSK'dan 'sandık kurulları' kararı: HDP, Saadet Partisi ve HÜDA-PAR yer almayacak

01:13 21.04.2023 (güncellendi: 01:19 21.04.2023)
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Yüksek Seçim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© AA
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HDP, HÜDAPAR ve Saadet Partisi sandık kurullarında yer alamayacak. Sandıklara temsilci de gönderemeyecek. Bu durum, ortak liste yöntemiyle seçime girilecek illerden 9’unda İYİ Parti, 7’sinde CHP için de geçerli olacak
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerden sandık başında görev alacak temsilcilerine ilişkin listelerini seçim kurullarına teslim etmelerini istedi.
Fakat yeni seçim sistemiyle birlikte seçimlere başka parti listesinden dâhil olacak partiler, sandık kurullarında temsilci bulunduramayacak.

Sandık başında son genel seçimin ilk 5 partisi bulunuyor

Habertürk'ten Oğuzcan Obuz'un haberine göre seçim mevzuatına göre sandık kurullarında son genel seçimde en çok oyu alan ilk 5 partinin temsilcileri görev alabiliyor. 2018’deki seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin birinci bölgelerinde ilk 5 oyu alan partiler AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP ve HDP oldu. Fakat; seçime Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listelerinden girme kararı alan HDP, 14 Mayıs'ta sandık kurullarında temsilci bulundurma hakkını kaybetti.

Vatan partisi sandık kurullarına temsilci gönderebilecek

En çok oyu alan 6. parti olan Saadet Partisi ise CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. Bu nedenle de Saadet Partisi de sandık kurullarında görev alamayacak. Bu illerde 7. parti konumunda bulunan Vatan Partili isimler bildirimde bulunmaları halinde sandık kurullarında görev alabilecek. 3 büyükşehrin yanı sıra bu durum Diyarbakır ve Trabzon gibi illerde de geçerli olacak.

İstanbul(1. Bölge) Ankara(1. Bölge) İzmir(1. Bölge)

1.
AK PARTİ CHP CHP
2.
CHP AK PARTİ AK PARTİ
3.
HDP (-) İYİ PARTİ İYİ PARTİ
4.
MHP MHP HDP (-)
5.
İYİ PARTİ HDP (-) MHP
6.
SAADET PARTİSİ (-) SAADET PARTİSİ (-) SAADET PARTİSİ (-)
7.
VATAN PARTİSİ VATAN PARTİSİ VATAN PARTİSİ
Bu partilerin yanı sıra benzer durum HÜDAPAR’ı da etkileyecek. Gaziantep ve Adana'da seçime AK Parti listelerinden giren HÜDA-PAR da, HDP ve Saadet Partisi gibi sandık kurullarında üye bulunduramayacak. Burada da yine Vatan Partisi temsilcileri sandık kurullarında görev alabilecek.

Gaziantep - Adana

1.
AK PARTİ AK PARTİ
2.
CHP CHP
3.
MHP HDP (-)
4.
HDP (-) İYİ PARTİ
5.
İYİ PARTİ MHP
6.
SAADET PARTİSİ (-) SAADET PARTİSİ (-)
7.
HÜDAPAR (-) HÜDAPAR (-)
8.
VATAN PARTİSİ VATAN PARTİSİ

Erzurum’da 5. koltuk seçmenlerden doldurulacak

Erzurum’da sandık kurulu temsilcilerinin belirlenmesi için ayrı bir süreç yürütülecek. 2018’de Erzurum'da 8 parti seçime katılmıştı. 14 Mayıs'ta bu partilerden CHP, HDP, Saadet ve HÜDAPAR seçime katılmayacak. Bu durumda, 5. parti için temsilcilik koltuğu boş kalacak. Bunun önlenmesi için de mevzuat gereği seçmenler arasından görevlendirme yapılacak.

Erzurum

1.
AK PARTİ
2.
MHP
3.
HDP (-)
4.
İYİ PARTİ
5.
CHP (-)
6.
SAADET PARTİSİ (-)
7.
HÜDAPAR (-)
8.
VATAN PARTİSİ

YSK’dan 'müşahit' kararı

Fakat sandık kurullarında olamayacak ve sandıklara temsilci gönderemeyecek siyasi partiler için Yüksek Seçim Kurulu bir karar daha açıkladı. Sandık kurullarında yer alamayacak partiler, müşahit bulundurma yöntemiyle sandık başında oy verme ve sayım işlemlerini takip edebilecek.
Müşahitlerin herhangi bir karar alma ya da karara etki etme gibi bir durumu bulunmasa da seçim sürecinde oy verme ve sayım işlemlerini gözlemleyebilecek.
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