https://sputniknews.com.tr/20230421/vucic-nato-sirbistan-icin-bir-tehdit-haline-geliyor-1070033575.html

Vucic: NATO Sırbistan için bir tehdit haline geliyor

Vucic: NATO Sırbistan için bir tehdit haline geliyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Belgrad'ın Rusya ile korkutulduğunu, ancak kendileri için asıl tehidin NATO olduğunu belirtti. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T21:35+0300

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aleksandr vucic

nato

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, TV Prva’ya demecinde Batılı temsilcilerin Belgrad'ı Rusya ile korkutarak NATO'ya katılmaya çağırdığını, ancak kendileri için asıl tehdidin Kuzey Atlantik İttifakı olduğunu söyledi.Vucic, “Bize Rusya’nın herkes için tehdit oluşturduğunu bu nedenle NATO'ya katılmamız gerektiğini söylüyorlar. NATO’ya katılamayız, çünkü bize asıl tehdidi NATO oluşturuyor” dedi.Vucic ayrıca, 23 Nisan'ın NATO'nun Sırbistan Radyo ve Televizyon binasına düzenlediği ve 16 çalışanını öldürdüğü hava saldırısının 24. yıl dönümü olduğunu da anımsattı.24 Mart'ta 1999’daki bombardımanın başlamasının yıldönümünde Vucic, Batı askeri bloğu liderliğine hitaben, "İttifaka Sırp vatandaşlarını öldürme hakkını kim verdi? NATO bombalamaları 87'si çocuk olmak üzere 2 bin 500'den fazla insanı öldürdü ve 100 milyar dolarlık hasara neden oldu” ifadelerini kullanmıştı.Sırbistan şu anda NATO'nun ‘Barış için Ortaklık’ programının bir üyesi olarak 2007 parlamento kararı uyarınca askeri tarafsızlığını koruyor.

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