https://sputniknews.com.tr/20230421/turkiye-taskomuru-kurumuna-alinacak-isci-sayisi-2-bine-cikarildi-1069995172.html
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak işçi sayısı 2 bine çıkarıldı
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak işçi sayısı 2 bine çıkarıldı
Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 2 bin madencinin kuruma can suyu olacağını ve... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T07:43+0300
2023-04-21T07:43+0300
2023-04-21T07:43+0300
türkiye
türkiye taşkömürü kurumu (ttk)
türkiye taşkömürü kurumu (ttk)
türkiye
maden
maden ocağı
madenci
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Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın TTK’ya 2 bin işçi müjdesini değerlendirdi. Yeşil açıklamasında şu ifadeler yer verdi:
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türkiye taşkömürü kurumu (ttk), türkiye taşkömürü kurumu (ttk), türkiye, maden, maden ocağı, madenci
türkiye taşkömürü kurumu (ttk), türkiye taşkömürü kurumu (ttk), türkiye, maden, maden ocağı, madenci
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak işçi sayısı 2 bine çıkarıldı
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Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 2 bin madencinin kuruma can suyu olacağını ve sayının artabileceğini açıkladı.
Genel Maden İşçileri Sendika Başkanı Hakan Yeşil, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın TTK’ya 2 bin işçi müjdesini değerlendirdi. Yeşil açıklamasında şu ifadeler yer verdi:
“Cumhurbaşkanımız Filyos’da doğalgazın açılışını yaparken, bin madenci söylemişti daha önce. Kurumda ihtiyaç olduğunu iyi anlattık. Bin madencinin yetersiz olduğunu ilettik. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza konuyu iletmemize yardımcı oldular. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yeterli mi tabi ki yetersiz ama bir kapıyı araladık ötesi de gelecektir. 2 bin kişi de bu kuruma can suyu verecektir."