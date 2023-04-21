TKP, iktidara geldiklerinde 'bir hafta içinde yapacaklarını' açıkladı

İktidara geldiğimizde sadece 1 hafta içinde yapacaklarımız...



Önce bunları yapacağız, sonra ülkemizi kimsenin kimseyi sömürmediği, açlığın, yoksulluğun olmadığı, bağımsız, özgür, refah içinde bir ülke haline getireceğiz.#TKPGelirHerŞeyDeğişir#OylarTKPye pic.twitter.com/0UbYdrqMg5