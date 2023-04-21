https://sputniknews.com.tr/20230421/tkp-iktidara-gelirlerse-bir-hafta-icinde-yapacaklarini-acikladi-1070031458.html
TKP, iktidara geldiklerinde 'bir hafta içinde yapacaklarını' açıkladı
TKP, iktidara geldiklerinde 'bir hafta içinde yapacaklarını' açıkladı
Türkiye Komünist Partisi (TKP), iktidara geldikleri takdirde bir hafta içerisinde yapacaklarını anlattı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T20:41+0300
2023-04-21T20:41+0300
2023-04-21T20:42+0300
2023 türkiye seçimleri
tkp
türkiye komünist partisi (tkp)
seçim
vaat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103939/40/1039394061_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_67765e344fbc227a466f56b3fcefcbc5.jpg
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan parti, şu vaatleri sıraladı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103939/40/1039394061_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_4e41136c208820ae1c2fcc7c1a3ff552.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tkp, türkiye komünist partisi (tkp), seçim, vaat
tkp, türkiye komünist partisi (tkp), seçim, vaat
TKP, iktidara geldiklerinde 'bir hafta içinde yapacaklarını' açıkladı
20:41 21.04.2023 (güncellendi: 20:42 21.04.2023) Abone ol
Türkiye Komünist Partisi (TKP), iktidara geldikleri takdirde bir hafta içerisinde yapacaklarını anlattı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan parti, şu vaatleri sıraladı:
Ücretsiz elektrik, su, doğalgaz, kentiçi ulaşım sağlanacak.
Büyük inşaat şirketlerinin konutlarına el koyularak halka dağıtılacak