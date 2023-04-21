https://sputniknews.com.tr/20230421/taksimde-otel-yangini-1069992269.html

İstiklal Caddesi'nde otel yangını

İstiklal Caddesi'nde otel yangını

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde inşaat halindeki bir otelin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 4 işçi... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T02:06+0300

2023-04-21T02:06+0300

2023-04-21T02:47+0300

türkiye

istanbul

istiklal caddesi

beyoğlu

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1069992745_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4ebde461bdb843ef58087c02bbe66e4e.jpg

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında inşaat halindeki 6 katlı bir otelin 5. katında yangın yaşandı.İHA’nın haberine göre, otelin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark edenler, panik yaşayarak camlara çıktı. İhbar üzerine sağlık ekipleri ile Beyoğlu, Fatih ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camlara çıkan 4 işçiyi, merdivenle kurtardı. Kurtarılanlar tedbir amaçlı ambulansa götürülerek ayakta tedavi edildi.Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürerken, kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

türkiye

istanbul

istiklal caddesi

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, istiklal caddesi, beyoğlu, yangın