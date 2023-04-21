İstiklal Caddesi'nde otel yangını
02:06 21.04.2023 (güncellendi: 02:47 21.04.2023)
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU-Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde inşaat halindeki bir otelin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU-
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde inşaat halindeki bir otelin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında inşaat halindeki 6 katlı bir otelin 5. katında yangın yaşandı.
İstiklal Caddesi'nde 6 katlı otelde yangın çıktı https://t.co/0YouacXFCw pic.twitter.com/9bt437kg5N— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 20, 2023
İHA’nın haberine göre, otelin asansör boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark edenler, panik yaşayarak camlara çıktı. İhbar üzerine sağlık ekipleri ile Beyoğlu, Fatih ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri camlara çıkan 4 işçiyi, merdivenle kurtardı. Kurtarılanlar tedbir amaçlı ambulansa götürülerek ayakta tedavi edildi.
Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürerken, kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
Taksim'de otel yangını: Mahsur kalanların kurtarma çalışmaları sürüyorhttps://t.co/0YouacXFCw pic.twitter.com/RTS2jmFPBm— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 20, 2023