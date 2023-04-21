https://sputniknews.com.tr/20230421/super-ligde-31-haftanin-hakemleri-aciklandi-1070007017.html
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'e 31. haftanın maçları 22 Nisan Cumartesi günü Ümraniyespor-Beşiktaş karşılaşmasıyla perde alacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T12:38+0300
2023-04-21T12:38+0300
2023-04-21T12:38+0300
spor
futbol
süper lig
spor toto süper lig
maç
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri ilan etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de maçları yönetecek hakemler şöyle:22 Nisan Cumartesi19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Cihan Aydın)23 Nisan Pazar13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Yasin Kol)16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Direnç Tonusluoğlu)19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Volkan Bayarslan)24 Nisan Pazartesi17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Zorbay Küçük)20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Abdulkadir Bitigen)20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Kadir Sağlam)
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futbol, süper lig, spor toto süper lig, maç, hakem
futbol, süper lig, spor toto süper lig, maç, hakem
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'e 31. haftanın maçları 22 Nisan Cumartesi günü Ümraniyespor-Beşiktaş karşılaşmasıyla perde alacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Galatasaray'ın Karagümrük'la oynayacağı karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri ilan etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de maçları yönetecek hakemler şöyle:
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş (Cihan Aydın)
13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor (Yasin Kol)
16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Direnç Tonusluoğlu)
19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (Volkan Bayarslan)
17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir (Zorbay Küçük)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Abdulkadir Bitigen)
20.00 Fenerbahçe- İstanbulspor (Kadir Sağlam)