https://sputniknews.com.tr/20230421/samdaki-rus-ve-suriyeli-gencler-yardima-muhtac-olanlara-iftar-hazirlamak-icin-bir-araya-geldi-1070115864.html

Şam’daki Rus ve Suriyeli gençler yardıma muhtaç olanlara iftar hazırlamak için bir araya geldi

Şam’daki Rus ve Suriyeli gençler yardıma muhtaç olanlara iftar hazırlamak için bir araya geldi

Başta karışık ailelerin çocukları ile Rusya vatandaşlarından oluşan Şam’daki Rus gençler, Şam’ın merkez camilerinde yardıma muhtaç olan kişiler için iftar... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T15:19+0300

2023-04-21T15:19+0300

2023-04-24T15:22+0300

suriye

şam

rusya

gönüllüler

hayır kurumu

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Buradaki insanların çoğu, 20-25 yaş arası gençler, genel olarak babanın Suriyeli, annenin ise Rusya vatandaşı olan karışık ailelerin çocukları. Bazen hem Suriye’de, hem de Rusya’da yaşayanlara da rastlanabiliyor. 250 kişiden oluşan Suriye-Rus Gönüllüler Girişimi adlı hayır kurumunun üyesi olan bu gençler, 6 camii ve bir çocuk hastanesi için yemekler hazırladı.

suriye

şam

rusya

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Şam’daki Rus ve Suriyeli gençler yardıma muhtaç olanlara iftar hazırlamak için bir araya geldi Şam’daki Rus ve Suriyeli gençler yardıma muhtaç olanlara iftar hazırlamak için bir araya geldi 2023-04-21T15:19+0300 true PT0M45S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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suriye, şam, rusya, gönüllüler, hayır kurumu, видео