https://sputniknews.com.tr/20230421/samdaki-rus-ve-suriyeli-gencler-yardima-muhtac-olanlara-iftar-hazirlamak-icin-bir-araya-geldi-1070115864.html
Şam’daki Rus ve Suriyeli gençler yardıma muhtaç olanlara iftar hazırlamak için bir araya geldi
Şam’daki Rus ve Suriyeli gençler yardıma muhtaç olanlara iftar hazırlamak için bir araya geldi
Başta karışık ailelerin çocukları ile Rusya vatandaşlarından oluşan Şam’daki Rus gençler, Şam’ın merkez camilerinde yardıma muhtaç olan kişiler için iftar... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T15:19+0300
2023-04-21T15:19+0300
2023-04-24T15:22+0300
suriye
şam
rusya
gönüllüler
hayır kurumu
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Buradaki insanların çoğu, 20-25 yaş arası gençler, genel olarak babanın Suriyeli, annenin ise Rusya vatandaşı olan karışık ailelerin çocukları. Bazen hem Suriye’de, hem de Rusya’da yaşayanlara da rastlanabiliyor. 250 kişiden oluşan Suriye-Rus Gönüllüler Girişimi adlı hayır kurumunun üyesi olan bu gençler, 6 camii ve bir çocuk hastanesi için yemekler hazırladı.
suriye
şam
rusya
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Şam’daki Rus ve Suriyeli gençler yardıma muhtaç olanlara iftar hazırlamak için bir araya geldi
Şam’daki Rus ve Suriyeli gençler yardıma muhtaç olanlara iftar hazırlamak için bir araya geldi
2023-04-21T15:19+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, şam, rusya, gönüllüler, hayır kurumu, видео
suriye, şam, rusya, gönüllüler, hayır kurumu, видео
Şam’daki Rus ve Suriyeli gençler yardıma muhtaç olanlara iftar hazırlamak için bir araya geldi
15:19 21.04.2023 (güncellendi: 15:22 24.04.2023) Abone ol
Başta karışık ailelerin çocukları ile Rusya vatandaşlarından oluşan Şam’daki Rus gençler, Şam’ın merkez camilerinde yardıma muhtaç olan kişiler için iftar hazırlamak için bir girişim grubu oluşturdu.
Buradaki insanların çoğu, 20-25 yaş arası gençler, genel olarak babanın Suriyeli, annenin ise Rusya vatandaşı olan karışık ailelerin çocukları. Bazen hem Suriye’de, hem de Rusya’da yaşayanlara da rastlanabiliyor. 250 kişiden oluşan Suriye-Rus Gönüllüler Girişimi adlı hayır kurumunun üyesi olan bu gençler, 6 camii ve bir çocuk hastanesi için yemekler hazırladı.