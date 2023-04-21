https://sputniknews.com.tr/20230421/rusyada-gulumseyen-amur-kaplani-fotokapana-yakalandi-1070014336.html
Rusya'da 'gülümseyen' Amur kaplanı fotokapana yakalandı
Rusya'da 'gülümseyen' Amur kaplanı fotokapana yakalandı
Rusya'nın Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda fotokapan, 'gülümseyen' Amur kaplanı görüntülerini kaydetti. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T14:19+0300
2023-04-21T14:19+0300
2023-04-21T14:20+0300
multimedya
amur kaplanı
hayvanlar
rusya
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kaplan
hayvan sevgisi
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Rusya'da fotokapana yakalanan hayvanın 'gülümse' gibi görünen yüz ifadesinin aslında farklı nedeni var. Doğa Koruma Alanı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada memelilerin yardımcı koku duyu organı olan Jacobson organını kullanmak için dil gösterip üst dudağını kaldırdıkları, böylece ilgisini çeken başka hayvanların kokularını aldıkları belirtildi.
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Rusya'da 'gülümseyen' Amur kaplanı fotokapana yakalandı
Rusya'da 'gülümseyen' Amur kaplanı fotokapana yakalandı
2023-04-21T14:19+0300
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PT0M11S
Sputnik Türkiye
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amur kaplanı, hayvanlar, rusya, видео, video, yaşam, dünya, kaplan, hayvan sevgisi, vahşi doğa, vahşi yaşam, vahşi hayvan
amur kaplanı, hayvanlar, rusya, видео, video, yaşam, dünya, kaplan, hayvan sevgisi, vahşi doğa, vahşi yaşam, vahşi hayvan
Rusya'da 'gülümseyen' Amur kaplanı fotokapana yakalandı
14:19 21.04.2023 (güncellendi: 14:20 21.04.2023) Abone ol
Rusya'nın Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda fotokapan, 'gülümseyen' Amur kaplanı görüntülerini kaydetti.
Rusya'da fotokapana yakalanan hayvanın 'gülümse' gibi görünen yüz ifadesinin aslında farklı nedeni var. Doğa Koruma Alanı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada memelilerin yardımcı koku duyu organı olan Jacobson organını kullanmak için dil gösterip üst dudağını kaldırdıkları, böylece ilgisini çeken başka hayvanların kokularını aldıkları belirtildi.