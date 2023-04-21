https://sputniknews.com.tr/20230421/rusyada-gulumseyen-amur-kaplani-fotokapana-yakalandi-1070014336.html

Rusya'da 'gülümseyen' Amur kaplanı fotokapana yakalandı

Rusya'da 'gülümseyen' Amur kaplanı fotokapana yakalandı

Rusya'nın Sikhote-Alin Doğa Koruma Alanı'nda fotokapan, 'gülümseyen' Amur kaplanı görüntülerini kaydetti. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

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multimedya

amur kaplanı

hayvanlar

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hayvan sevgisi

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Rusya'da fotokapana yakalanan hayvanın 'gülümse' gibi görünen yüz ifadesinin aslında farklı nedeni var. Doğa Koruma Alanı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada memelilerin yardımcı koku duyu organı olan Jacobson organını kullanmak için dil gösterip üst dudağını kaldırdıkları, böylece ilgisini çeken başka hayvanların kokularını aldıkları belirtildi.

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Rusya'da 'gülümseyen' Amur kaplanı fotokapana yakalandı Rusya'da 'gülümseyen' Amur kaplanı fotokapana yakalandı 2023-04-21T14:19+0300 true PT0M11S

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