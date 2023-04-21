https://sputniknews.com.tr/20230421/raylara-tuvaletini-yapan-adam-trenin-carptigi-inek-uzerine-dusunce-oldu-1070017139.html
Raylara tuvaletini yapan adam, trenin çarptığı inek üzerine düşünce öldü
Raylara tuvaletini yapan adam, trenin çarptığı inek üzerine düşünce öldü
İneğe 30 metre uzaklıktaki adam, trenin çarptığı inek üzerine düşünce hayatını kaybetti. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T14:58+0300
2023-04-21T14:58+0300
2023-04-21T14:58+0300
hindistan
tren
yaşam
dünya
asya
asya & pasifik
inek
kaza
otopsi
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Hindistan'da gazeteler sıradışı bir ölüm haberi geçti. Demiryoluna tuvaletini yapan adam, trenin çarptığı inek üzerine düşünce hayatını kaybetti. Olay, ülkenin kuzeyindeki Racastan eyaletine bağlı Alvar'da çarşamba meydana geldi. Hindistan Demiryolları'ndan emekli Şivdayal Şarma, sabah 08.30 sularında raylarda tuvaletini yapıyordu.Şarma'nın yakınları, ülkenin en hızlı treni Vande Bharat'ın bu esnada yoluna çıkan ineğe çarptığını söyledi. Çarpışmanın etkisiyle inek parçalara ayrılırken bunların bir kısmı, yaklaşık 30 metre uzakta raylarda tuvaletini yapan Şarma'nın üzerine düştü.Olay yerine hayatını kaybeden adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Hindistan'da raylara çıkan hayvanlar trenler için büyük bir sorun teşkil ediyor. Resmi verilere göre ülkede geçen sene 13 bini aşkın sığır, tren çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Vande Bharat da 2019'da hizmete girdikten bir gün sonra bozulmuştu. Yetkililer o dönem trenin raylardaki sığırlara çarpmış olabileceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230421/dunyanin-en-buyuk-uzay-ve-havacilik-organizasyonu-icin-en-guclu-aday-antalya-1070015626.html
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hindistan, tren, dünya, asya, asya & pasifik, inek, kaza, otopsi
hindistan, tren, dünya, asya, asya & pasifik, inek, kaza, otopsi
Raylara tuvaletini yapan adam, trenin çarptığı inek üzerine düşünce öldü
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İneğe 30 metre uzaklıktaki adam, trenin çarptığı inek üzerine düşünce hayatını kaybetti.
Hindistan
'da gazeteler sıradışı bir ölüm haberi geçti
. Demiryoluna
tuvaletini yapan adam, trenin çarptığı inek üzerine düşünce hayatını kaybetti. Olay, ülkenin kuzeyindeki Racastan eyaletine bağlı Alvar'da çarşamba meydana geldi. Hindistan Demiryolları'
ndan emekli Şivdayal Şarma, sabah 08.30 sularında raylarda tuvaletini yapıyordu.
Şarma'nın yakınları, ülkenin en hızlı treni Vande Bharat'ın bu esnada yoluna çıkan ineğe çarptığını söyledi. Çarpışmanın etkisiyle inek parçalara ayrılırken bunların bir kısmı, yaklaşık 30 metre uzakta raylarda tuvaletini yapan Şarma'nın üzerine düştü.
Olay yerine hayatını kaybeden adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Hindistan'da raylara çıkan hayvanlar trenler için büyük bir sorun teşkil ediyor. Resmi verilere göre ülkede geçen sene 13 bini aşkın sığır, tren çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Vande Bharat da 2019'da hizmete girdikten bir gün sonra bozulmuştu. Yetkililer o dönem trenin raylardaki sığırlara çarpmış olabileceğini ifade etmişti.