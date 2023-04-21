https://sputniknews.com.tr/20230421/raylara-tuvaletini-yapan-adam-trenin-carptigi-inek-uzerine-dusunce-oldu-1070017139.html

Raylara tuvaletini yapan adam, trenin çarptığı inek üzerine düşünce öldü

Raylara tuvaletini yapan adam, trenin çarptığı inek üzerine düşünce öldü

İneğe 30 metre uzaklıktaki adam, trenin çarptığı inek üzerine düşünce hayatını kaybetti. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T14:58+0300

2023-04-21T14:58+0300

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Hindistan'da gazeteler sıradışı bir ölüm haberi geçti. Demiryoluna tuvaletini yapan adam, trenin çarptığı inek üzerine düşünce hayatını kaybetti. Olay, ülkenin kuzeyindeki Racastan eyaletine bağlı Alvar'da çarşamba meydana geldi. Hindistan Demiryolları'ndan emekli Şivdayal Şarma, sabah 08.30 sularında raylarda tuvaletini yapıyordu.Şarma'nın yakınları, ülkenin en hızlı treni Vande Bharat'ın bu esnada yoluna çıkan ineğe çarptığını söyledi. Çarpışmanın etkisiyle inek parçalara ayrılırken bunların bir kısmı, yaklaşık 30 metre uzakta raylarda tuvaletini yapan Şarma'nın üzerine düştü.Olay yerine hayatını kaybeden adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Hindistan'da raylara çıkan hayvanlar trenler için büyük bir sorun teşkil ediyor. Resmi verilere göre ülkede geçen sene 13 bini aşkın sığır, tren çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Vande Bharat da 2019'da hizmete girdikten bir gün sonra bozulmuştu. Yetkililer o dönem trenin raylardaki sığırlara çarpmış olabileceğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230421/dunyanin-en-buyuk-uzay-ve-havacilik-organizasyonu-icin-en-guclu-aday-antalya-1070015626.html

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hindistan, tren, dünya, asya, asya & pasifik, inek, kaza, otopsi