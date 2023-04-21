https://sputniknews.com.tr/20230421/protokolun-hastane-ziyareti-sirasinda-catiya-cikip-para-istedi-1070037436.html

Protokolün hastane ziyareti sırasında çatıya çıkıp para istedi

Protokolün hastane ziyareti sırasında çatıya çıkıp para istedi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde protokol üyelerinin hastaneyi ziyareti sırasında Devlet Hastanesi karşısındaki 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T23:40+0300

2023-04-21T23:40+0300

2023-04-21T23:40+0300

yaşam

antalya

korkuteli

hastane

protokol

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Edinilen bilgiye göre, Hasan İ. isimli bir vatandaş, protokol üyelerinin Devlet Hastanesi'ni ziyareti sırasında hastanenin karşısındaki 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Para isteyen şahıs, belediye başkanı ve olay yerine gelen polis ekiplerinin 2.5 saatlik çabalarıyla ikna edilerek çatıdan indirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile ambulansın aşağıda hazır bekletildiği 2,5 saatin sonunda ikna edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde toplanan meraklı vatandaşlar ise yaşananları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.Tedarik edilen yol parası sonrası şahıs yolcu otobüsüyle Antalya’ya gönderildi.

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korkuteli

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antalya, korkuteli, hastane, protokol