https://sputniknews.com.tr/20230421/protokolun-hastane-ziyareti-sirasinda-catiya-cikip-para-istedi-1070037436.html
Protokolün hastane ziyareti sırasında çatıya çıkıp para istedi
Protokolün hastane ziyareti sırasında çatıya çıkıp para istedi
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde protokol üyelerinin hastaneyi ziyareti sırasında Devlet Hastanesi karşısındaki 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T23:40+0300
2023-04-21T23:40+0300
2023-04-21T23:40+0300
yaşam
antalya
korkuteli
hastane
protokol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070037280_0:207:2993:1890_1920x0_80_0_0_3f3d37937af05cf9acebf244887bbc83.jpg
Edinilen bilgiye göre, Hasan İ. isimli bir vatandaş, protokol üyelerinin Devlet Hastanesi'ni ziyareti sırasında hastanenin karşısındaki 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Para isteyen şahıs, belediye başkanı ve olay yerine gelen polis ekiplerinin 2.5 saatlik çabalarıyla ikna edilerek çatıdan indirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile ambulansın aşağıda hazır bekletildiği 2,5 saatin sonunda ikna edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde toplanan meraklı vatandaşlar ise yaşananları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.Tedarik edilen yol parası sonrası şahıs yolcu otobüsüyle Antalya’ya gönderildi.
antalya
korkuteli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070037280_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_bf27383ad4e3a8639a99f27fe4883b3c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, korkuteli, hastane, protokol
antalya, korkuteli, hastane, protokol
Protokolün hastane ziyareti sırasında çatıya çıkıp para istedi
Abone ol
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde protokol üyelerinin hastaneyi ziyareti sırasında Devlet Hastanesi karşısındaki 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkışan ve para isteyen şahıs, güçlükle ikna edilerek çatıdan indirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hasan İ. isimli bir vatandaş, protokol üyelerinin Devlet Hastanesi'ni ziyareti sırasında hastanenin karşısındaki 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Para isteyen şahıs, belediye başkanı ve olay yerine gelen polis ekiplerinin 2.5 saatlik çabalarıyla ikna edilerek çatıdan indirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile ambulansın aşağıda hazır bekletildiği 2,5 saatin sonunda ikna edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde toplanan meraklı vatandaşlar ise yaşananları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.
Tedarik edilen yol parası sonrası şahıs yolcu otobüsüyle Antalya’ya gönderildi.