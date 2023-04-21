https://sputniknews.com.tr/20230421/ogan-sayin-erdogan-da-sayin-kilicdaroglu-da-sayin-ince-de-turkiyenin-son-20-senesinde-olan-isimler-1069990020.html

Oğan: Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İnce de Türkiye'nin son 20 senesinde olan isimler

Oğan: Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İnce de Türkiye'nin son 20 senesinde olan isimler

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "Biz Türk milletinin gönlüne, kalbine, plan projelerimizle gelmek istiyoruz. Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T00:56+0300

2023-04-21T00:56+0300

2023-04-21T01:00+0300

2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Bolu'da temaslarda bulundu, kentin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, "14 Mayıs'tan sonra Sinan Oğan geldiğinde ilk icraatı Suriyelilerin geri gönderilmesi üzerine olacakken, ikinci icraatı Afet Bakanlığı'nın kurulması üzerine olacak. Üçüncü icraatımız bu ülkede adaletin tesis edilmesi için gerekli ortamın sağlanması olacak" dedi.Ekonominin rahatlatılması için Merkez Bankası'nın başkanının bağımsız bir şekilde faaliyetlerini yürütmesini sağlayacaklarını belirten Oğan "Biz Türk milletinin gönlüne, kalbine, plan projelerimizle gelmek istiyoruz. Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini istiyoruz. Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İnce de Türkiye'nin son 20 senesinde olan isimler. Biz ise Türkiye'nin geleceğinde olmak isteyen bir isimiz" şeklinde konuştu.Sinan Oğan, Türkiye'de teknolojinin çok daha fazla konuşulması gerektiğini ifade ederek "Biz Türkiye'de 5G, 6G üretim merkezleri olsun istiyoruz. Biz Türkiye'de çip üretim merkezi kurmak istiyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230419/sinan-ogan-ben-dahil-hangi-aday-kazanirsa-kazansin-esas-secimin-2-sene-sonra-olacagi-kanaatindeyim-1069930795.html

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sinan oğan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi