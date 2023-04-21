https://sputniknews.com.tr/20230421/ogan-sayin-erdogan-da-sayin-kilicdaroglu-da-sayin-ince-de-turkiyenin-son-20-senesinde-olan-isimler-1069990020.html
Oğan: Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İnce de Türkiye'nin son 20 senesinde olan isimler
Oğan: Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İnce de Türkiye'nin son 20 senesinde olan isimler
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "Biz Türk milletinin gönlüne, kalbine, plan projelerimizle gelmek istiyoruz. Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T00:56+0300
2023-04-21T00:56+0300
2023-04-21T01:00+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Bolu'da temaslarda bulundu, kentin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, "14 Mayıs'tan sonra Sinan Oğan geldiğinde ilk icraatı Suriyelilerin geri gönderilmesi üzerine olacakken, ikinci icraatı Afet Bakanlığı'nın kurulması üzerine olacak. Üçüncü icraatımız bu ülkede adaletin tesis edilmesi için gerekli ortamın sağlanması olacak" dedi.Ekonominin rahatlatılması için Merkez Bankası'nın başkanının bağımsız bir şekilde faaliyetlerini yürütmesini sağlayacaklarını belirten Oğan "Biz Türk milletinin gönlüne, kalbine, plan projelerimizle gelmek istiyoruz. Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini istiyoruz. Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İnce de Türkiye'nin son 20 senesinde olan isimler. Biz ise Türkiye'nin geleceğinde olmak isteyen bir isimiz" şeklinde konuştu.Sinan Oğan, Türkiye'de teknolojinin çok daha fazla konuşulması gerektiğini ifade ederek "Biz Türkiye'de 5G, 6G üretim merkezleri olsun istiyoruz. Biz Türkiye'de çip üretim merkezi kurmak istiyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230419/sinan-ogan-ben-dahil-hangi-aday-kazanirsa-kazansin-esas-secimin-2-sene-sonra-olacagi-kanaatindeyim-1069930795.html
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sinan oğan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
sinan oğan, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
Oğan: Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İnce de Türkiye'nin son 20 senesinde olan isimler
00:56 21.04.2023 (güncellendi: 01:00 21.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan "Biz Türk milletinin gönlüne, kalbine, plan projelerimizle gelmek istiyoruz. Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini istiyoruz. Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İnce de Türkiye'nin son 20 senesinde olan isimler. Biz ise Türkiye'nin geleceğinde olmak isteyen bir isimiz" dedi.
Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Bolu'da temaslarda bulundu, kentin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, "14 Mayıs'tan sonra Sinan Oğan geldiğinde ilk icraatı Suriyelilerin geri gönderilmesi üzerine olacakken, ikinci icraatı Afet Bakanlığı'nın kurulması üzerine olacak. Üçüncü icraatımız bu ülkede adaletin tesis edilmesi için gerekli ortamın sağlanması olacak" dedi.
Ekonominin rahatlatılması için Merkez Bankası'nın başkanının bağımsız bir şekilde faaliyetlerini yürütmesini sağlayacaklarını belirten Oğan "Biz Türk milletinin gönlüne, kalbine, plan projelerimizle gelmek istiyoruz. Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini istiyoruz. Sayın Erdoğan da Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın İnce de Türkiye'nin son 20 senesinde olan isimler. Biz ise Türkiye'nin geleceğinde olmak isteyen bir isimiz" şeklinde konuştu.
Sinan Oğan, Türkiye'de teknolojinin çok daha fazla konuşulması gerektiğini ifade ederek "Biz Türkiye'de 5G, 6G üretim merkezleri olsun istiyoruz. Biz Türkiye'de çip üretim merkezi kurmak istiyoruz" dedi.