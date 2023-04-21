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Meteoroloji'den uyarı: Bayramda 3 gün boyunca sağanak yağış var
Meteoroloji'den uyarı: Bayramda 3 gün boyunca sağanak yağış var
Meteoroloji 21 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Bayram boyunca yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış var. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T06:42+0300
2023-04-21T06:45+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile G. Antep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Bayramda hava nasıl olacak?Bayramın 1. günü (21 Nisan 2023 Cuma): Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Elâzığ hariç) ile Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Bayramın 2. günü (22 Nisan 2023 Cumartesi): Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Niğde ve Karaman hariç), Karadeniz (Zonguldak, Bartın ve Düzce hariç) ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Hatay, Siirt ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bayramın 3. günü (23 Nisan 2023 Pazar): İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Deprem bölgesinde havanın; Arife günü: yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana’nın kuzey kesimleri, Malatya, Elâzığ, Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bayramın 1. Günü: Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın yerel sağanak yağışlı, diğer illerde parçalı ve çok bulutlu, Bayramın 2. Günü: Malatya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzeyi ve doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısının yerel sağanak yağışlı, diğer kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Bayramın 3. Günü: Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzeyi ve doğusu ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Ramazan Bayramı’nda Bazı İller için Tahmin Edilen Hava Durumu:Ankara: Parçalı bulutlu, arife günü ve bayram boyunca kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEn düşük / En yüksek hava sıcaklıkları Cuma 4/16, Cumartesi 5/16, Pazar 6/15.İstanbul: Parçalı bulutlu, arife günü ve bayramın 1. günü kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın diğer günleri yağış beklenmiyor.En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları Cuma 10/16, Cumartesi 10/17, Pazar 10/17.İzmir: Parçalı bulutlu, Bayram boyunca; şehir merkezinde yağış beklenmiyor ancak iç ve doğu kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, zamanla İç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 22°CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu,HATAY °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
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Meteoroloji'den uyarı: Bayramda 3 gün boyunca sağanak yağış var

06:42 21.04.2023 (güncellendi: 06:45 21.04.2023)
© AAYağmur, sağanak, yağış
Yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© AA
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Meteoroloji 21 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Bayram boyunca yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile G. Antep, Kilis, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramın 1. günü (21 Nisan 2023 Cuma): Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Elâzığ hariç) ile Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bayramın 2. günü (22 Nisan 2023 Cumartesi): Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Niğde ve Karaman hariç), Karadeniz (Zonguldak, Bartın ve Düzce hariç) ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Hatay, Siirt ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 3. günü (23 Nisan 2023 Pazar): İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Deprem bölgesinde havanın; Arife günü: yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana’nın kuzey kesimleri, Malatya, Elâzığ, Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bayramın 1. Günü: Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın yerel sağanak yağışlı, diğer illerde parçalı ve çok bulutlu, Bayramın 2. Günü: Malatya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzeyi ve doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısının yerel sağanak yağışlı, diğer kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Bayramın 3. Günü: Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın kuzeyi ve doğusu ve Diyarbakır’ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ramazan Bayramı’nda Bazı İller için Tahmin Edilen Hava Durumu:
Ankara: Parçalı bulutlu, arife günü ve bayram boyunca kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları Cuma 4/16, Cumartesi 5/16, Pazar 6/15.
İstanbul: Parçalı bulutlu, arife günü ve bayramın 1. günü kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın diğer günleri yağış beklenmiyor.
En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları Cuma 10/16, Cumartesi 10/17, Pazar 10/17.
İzmir: Parçalı bulutlu, Bayram boyunca; şehir merkezinde yağış beklenmiyor ancak iç ve doğu kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla İç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu,
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, G. Antep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
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