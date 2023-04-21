https://sputniknews.com.tr/20230421/meral-aksener-dilek-imamogluyla-arasinda-gecen-diyalogu-paylasti-1070031128.html
Meral Akşener, Dilek İmamoğlu ile arasında geçen diyaloğu paylaştı
Meral Akşener, Dilek İmamoğlu ile arasında geçen diyaloğu paylaştı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in instagram hesabından Dilek İmamoğlu'nun elini öptüğü, Dilek İmamoğlu'nun da Akşener'in yanağından öperek karşılık... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T20:33+0300
2023-04-21T20:33+0300
2023-04-21T20:52+0300
2023 türkiye seçimleri
dilek imamoğlu
meral akşener
iyi parti
deprem
hatay
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesini ziyaret etti.Hatay'a Malatya'dan gelen Akşener Meral Akşener, seçim otobüsünde seçmenleri selamlarken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'yla arasında geçen diyaloğu Instagram hesabından paylaştı.Akşener paylaştığı videoda Dilek İmamoğlu’na “Hissediyorsun değil mi?” diye sorup elini öptü. Dilek İmamoğlu da “Hissetmez olur muyum?” diyerek Akşener’i yanaklarından öptü.
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dilek imamoğlu, meral akşener, iyi parti, deprem, hatay
dilek imamoğlu, meral akşener, iyi parti, deprem, hatay
Meral Akşener, Dilek İmamoğlu ile arasında geçen diyaloğu paylaştı
20:33 21.04.2023 (güncellendi: 20:52 21.04.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in instagram hesabından Dilek İmamoğlu'nun elini öptüğü, Dilek İmamoğlu'nun da Akşener'in yanağından öperek karşılık verdiği anları paylaştı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesini ziyaret etti.
Hatay'a Malatya'dan gelen Akşener Meral Akşener, seçim otobüsünde seçmenleri selamlarken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'yla arasında geçen diyaloğu Instagram hesabından paylaştı.
Akşener paylaştığı videoda Dilek İmamoğlu’na “Hissediyorsun değil mi?” diye sorup elini öptü. Dilek İmamoğlu da “Hissetmez olur muyum?” diyerek Akşener’i yanaklarından öptü.