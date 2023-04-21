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Londra'da binlerce kişi, çevre ve iklim konularına dikkati çekmek için toplandı
Londra'da binlerce kişi, çevre ve iklim konularına dikkati çekmek için toplandı
Londra'da binlerce kişi, iklim değişikliği ve çevre konularına dikkati çekmek için İngiltere Parlamentosu önünde ve çevresindeki sokaklarda gösteri yaptı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T18:24+0300
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dünya
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londra
ingiltere
iklim
iklim kriziyle mücadele
iklim değişikliği
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Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı - XR) isimli örgütün toplanma çağrısı üzerine binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren parlamentonun önünde toplanmaya başladı.Örgütün internet sitesindeki sayaca göre 30 binden fazla kişinin katıldığı eyleme onlarca çevre örgütü de stantlar kurarak destek verdi.Parlamento önündeki Abingdon Caddesi, Millbank Caddesi ve Great Peter Sokağı'nı kapatan göstericiler, "Dünyayı kurtarmak için geç değil", "B gezegeni yok", "İklim hareketi olmazsa hepimiz kaybederiz" ve "Suyu temiz, gezegeni yeşil tut" pankartları taşıyarak sloganlar attı.'Enerji temel bir ihtiyaçtır ve ücretsiz verilmelidir'Kurulan sahnede göstericilere seslenen Yakıt Kıtlığı Hareketi Kurucusu Ruth London, "Her yıl İngiltere'de yüzlerce insan yakıt yokluğu nedeniyle ölüyor. Bu zengin ülkede insanlar faturalarını ödeyemiyor. Halkın parası halk için harcanmalı. Enerji temel bir ihtiyaçtır ve ücretsiz verilmelidir" ifadesini kullandı.Enerjinin boşa harcanmasının ve kirliliğe sebep olmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan London, "Bazı insanlar ihtiyacından fazla kullanıyor ve ödüyor, bazısı ise hiç bulamıyor. Evlerde izolasyon olmaması da ihtiyaç fazlası kullanıma sebep oluyor" diye konuştu.Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Zack Polanski, Eğitim Bakanlığı önünde toplanan vatandaşlara ve öğretmenlere "Çocuklara bilimsel gerçekleri anlatmalıyız. Onları bu eylemlere ve bu konuların konuşulduğu toplantılara götürmeliyiz" diye seslendi.Nehirlerle ilgili kampanyalarıyla tanınan 'River Action' grubundan Amy Slack, son 3 yılda 1 milyondan fazla Britanya nehirlerine atık boşaltıldığını kaydetti. Slack, sadece tarım endüstrisinin yıllık 26 bin ton atığı nehirlere boşalttığını belirterek, "Hükümetin kirletenlere hesap sorması gerekiyor." ifadesini kullandı.'Eylemler, pazartesiye kadar devam edecek'XR'den yapılan açıklamaya göre, 4 gün sürecek eylemlerde 50 bini aşkın gösterici parlamento etrafında toplanacak ve eylemler gece dahi devam edecek.Eylemin organizatörlerinden Hugh Brasher, binlerce kişinin katılacağı pazar günkü 43. Londra Maratonu'nu etkilemeyecek şekilde barışçıl bir eylem yapacaklarını ifade etti.Brasher, iklim ve çevre konusuna dikkati çekmek için sanat eserlerine ve devlet binalarına düzenledikleri boya saldırılarıyla bilinen 'Just Stop Oil' grubunun eylemde yer almasıyla ilgili "Umarım Just Stop Oil, diğer katılımcılar gibi kurallara uyar" değerlendirmesinde bulundu.Çevre ve iklim konularındaki sorunların dile getirileceği ve gösterilerin yapılacağı eylemler, pazartesiye kadar devam edecek.
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extinction rebellion, londra, ingiltere, iklim, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği
extinction rebellion, londra, ingiltere, iklim, iklim kriziyle mücadele, iklim değişikliği

Londra'da binlerce kişi, çevre ve iklim konularına dikkati çekmek için toplandı

18:24 21.04.2023 (güncellendi: 18:25 21.04.2023)
© AFP 2023 / ISABEL INFANTESExtinction Rebellion
Extinction Rebellion - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / ISABEL INFANTES
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Londra'da binlerce kişi, iklim değişikliği ve çevre konularına dikkati çekmek için İngiltere Parlamentosu önünde ve çevresindeki sokaklarda gösteri yaptı.
Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı - XR) isimli örgütün toplanma çağrısı üzerine binlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren parlamentonun önünde toplanmaya başladı.
Örgütün internet sitesindeki sayaca göre 30 binden fazla kişinin katıldığı eyleme onlarca çevre örgütü de stantlar kurarak destek verdi.
Parlamento önündeki Abingdon Caddesi, Millbank Caddesi ve Great Peter Sokağı'nı kapatan göstericiler, "Dünyayı kurtarmak için geç değil", "B gezegeni yok", "İklim hareketi olmazsa hepimiz kaybederiz" ve "Suyu temiz, gezegeni yeşil tut" pankartları taşıyarak sloganlar attı.

'Enerji temel bir ihtiyaçtır ve ücretsiz verilmelidir'

Kurulan sahnede göstericilere seslenen Yakıt Kıtlığı Hareketi Kurucusu Ruth London, "Her yıl İngiltere'de yüzlerce insan yakıt yokluğu nedeniyle ölüyor. Bu zengin ülkede insanlar faturalarını ödeyemiyor. Halkın parası halk için harcanmalı. Enerji temel bir ihtiyaçtır ve ücretsiz verilmelidir" ifadesini kullandı.
Enerjinin boşa harcanmasının ve kirliliğe sebep olmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan London, "Bazı insanlar ihtiyacından fazla kullanıyor ve ödüyor, bazısı ise hiç bulamıyor. Evlerde izolasyon olmaması da ihtiyaç fazlası kullanıma sebep oluyor" diye konuştu.
Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Zack Polanski, Eğitim Bakanlığı önünde toplanan vatandaşlara ve öğretmenlere "Çocuklara bilimsel gerçekleri anlatmalıyız. Onları bu eylemlere ve bu konuların konuşulduğu toplantılara götürmeliyiz" diye seslendi.
Nehirlerle ilgili kampanyalarıyla tanınan 'River Action' grubundan Amy Slack, son 3 yılda 1 milyondan fazla Britanya nehirlerine atık boşaltıldığını kaydetti. Slack, sadece tarım endüstrisinin yıllık 26 bin ton atığı nehirlere boşalttığını belirterek, "Hükümetin kirletenlere hesap sorması gerekiyor." ifadesini kullandı.

'Eylemler, pazartesiye kadar devam edecek'

XR'den yapılan açıklamaya göre, 4 gün sürecek eylemlerde 50 bini aşkın gösterici parlamento etrafında toplanacak ve eylemler gece dahi devam edecek.
Eylemin organizatörlerinden Hugh Brasher, binlerce kişinin katılacağı pazar günkü 43. Londra Maratonu'nu etkilemeyecek şekilde barışçıl bir eylem yapacaklarını ifade etti.
Brasher, iklim ve çevre konusuna dikkati çekmek için sanat eserlerine ve devlet binalarına düzenledikleri boya saldırılarıyla bilinen 'Just Stop Oil' grubunun eylemde yer almasıyla ilgili "Umarım Just Stop Oil, diğer katılımcılar gibi kurallara uyar" değerlendirmesinde bulundu.
Çevre ve iklim konularındaki sorunların dile getirileceği ve gösterilerin yapılacağı eylemler, pazartesiye kadar devam edecek.
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