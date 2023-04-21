https://sputniknews.com.tr/20230421/kizinin-sevgilisinden-siddet-gordugunu-dogrulamisti-defne-samyeliden-yeni-aciklama-1070019924.html
Kızının sevgilisinden şiddet gördüğünü doğrulamıştı: Defne Samyeli'den yeni açıklama
Kızının sevgilisinden şiddet gördüğünü doğrulamıştı: Defne Samyeli'den yeni açıklama
Eski sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddialarını doğrulamasının ardından yeni bir açıklama yaparak... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T16:04+0300
2023-04-21T16:04+0300
2023-04-21T16:04+0300
yaşam
defne samyeli
derin talu
sevgili
darp
açıklama
kız
kız çocuğu
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Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edilmişti. Geçen günlerde Etiler’de görüntülenen Samyeli, "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. 'Haberler doğru' diyeyim yeterli" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Samyeli, şu ifadeleri kullandı: "Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz.Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz.Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım. Kamuoyundan ve değerli basın mensubu arkadaşlarımdan bir anne olarak ricam, bu süreci kızımın herhangi bir soru ve yorumla yıpratılmadan geçirmesi. Yıpratılmasın ki, erkekler tarafından şiddete maruz bırakılan ünlü ünsüz bütün kızlarımız, kadınlarımız, basında da ikinci bir mağduriyete uğrama korkusu olmadan haklarını arayabilsinler. Gereken bütün açıklamaları ben yapacağım; anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim."
https://sputniknews.com.tr/20230420/defne-samyeli-kizinin-sevgilisi-tarafindan-siddet-gordugunu-dogruladi-1069971961.html
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defne samyeli, derin talu, sevgili, darp, açıklama, kız, kız çocuğu
defne samyeli, derin talu, sevgili, darp, açıklama, kız, kız çocuğu
Kızının sevgilisinden şiddet gördüğünü doğrulamıştı: Defne Samyeli'den yeni açıklama
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Eski sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddialarını doğrulamasının ardından yeni bir açıklama yaparak, "Yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı" dedi.
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edilmişti.
Geçen günlerde Etiler’de görüntülenen Samyeli, "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. 'Haberler doğru' diyeyim yeterli" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Samyeli, şu ifadeleri kullandı:
"Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz.
Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz.
Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım. Kamuoyundan ve değerli basın mensubu arkadaşlarımdan bir anne olarak ricam, bu süreci kızımın herhangi bir soru ve yorumla yıpratılmadan geçirmesi. Yıpratılmasın ki, erkekler tarafından şiddete maruz bırakılan ünlü ünsüz bütün kızlarımız, kadınlarımız, basında da ikinci bir mağduriyete uğrama korkusu olmadan haklarını arayabilsinler. Gereken bütün açıklamaları ben yapacağım; anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim."