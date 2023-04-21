Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur
00:29 21.04.2023 (güncellendi: 00:35 21.04.2023)
© Chp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de düzenlenen iftar buluşmasına katıldı. (Footğraf: Alp Eren Kaya)
© Chp/ALP EREN KAYA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bedava doğalgaz' açıklamasına ilişkin, "Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
'Erdoğan çok panik'
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz.
Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın.
Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 20, 2023
Ne olmuştu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni'nde konuşma yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" demişti.