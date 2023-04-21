Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur

Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz.