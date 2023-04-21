https://sputniknews.com.tr/20230421/kilicdaroglu-bu-ulkeyi-kemaller-kurtaracak-hic-endise-etmeyin-1070033166.html

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi Kemaller kurtaracak, hiç endişe etmeyin

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi Kemaller kurtaracak, hiç endişe etmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi Kemaller kurtaracak, hiç endişe etmeyin. Bay Kemal bu yola baş koydu, kararlılıkla yoluma devam ediyorum... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T21:32+0300

2023-04-21T21:32+0300

2023-04-21T21:38+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

millet ittifakı

seçim

adıyaman

elektrik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070032610_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4be7f9e192e82205b40ceeaaef4e9b13.jpg

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.Kılıçdaroğlu, parti otobüsünden yaptığı konuşmada, daha güzel bayramlarda, daha huzurlu bir Türkiye'de yaşayacaklarını belirterek, "Kavgaların, gürültünün, patırtının bittiği, en azından kucaklaştığımız, beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıktık. Eğer dayanışma kültürümüzü büyütebilirsek, Türkiye'yi büyüteceğiz" diye konuştu.Deprem nedeniyle 50 bin vatandaşın toprak altında olduğunu, büyük acılar yaşandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ve dünyanın yüreğinin bölgede olduğunu aktardı.Kılıçdaroğlu, depremin ilk günlerinde, iki gün kaldığı bölgede yaşanan sıkıntıları gördüğünü belirterek, "Ama sıkıntıyı yaşayan sizsiniz, sizi rahatlatacak olan ve bu dertlerden kurtaracak olan da siyasal iktidar. O iktidar olduğunda, biz iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Hiçbir ayrım yapmayacağız" dedi.Yaraları birlikte saracaklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Sakın, 'Sandığa gitmiyorum' demeyin. Sandığa gidin. İstediğim tek şey var, kul hakkı yiyenlere Allah aşkına oy vermeyin. Yetmiyor mu artık?" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin artık bir değişime, dönüşüme ihtiyacı olduğunu savunarak, "Bunu hep beraber yapacağız, birlikte yapacağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, Türkiye'yi büyüteceğiz. Türkiye zengin bir ülke ve dünya ile rekabet edeceğim, bunu bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasını şu sözlerle tamamladı:'Kimsenin hakkını, hukukunu birisine yedirmeyeceğim'Besni ilçesini de ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bayramlaştı.Kılıçdaroğlu, Atatürk Caddesi'nde yaptığı konuşmada, Besni'nin bereketli topraklarında su olmadığını belirterek, "Sözüm söz, Besni'ye söz, o su mutlaka o ovalara gelecek. Yapamadılar, yapacağız. Size gelince para yok, beşli çeteye gelince dünyanın parası var. O beşli çetelerden paranın tamamını alacağım, Besni'ye, Urfa'ya, Adıyaman'a getireceğim" dedi.'Hepsi bedava, yapacağım göreceksiniz'Şanlıurfa'da görüştüğü çiftçilerin, "Kuyudan su çekiyoruz, dünyanın elektrik parası, ödeyemiyoruz." dediğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, torpili bitireceğini, bu konuda gençlere sözü olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:Devletin dininin adalet olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, adaletsiz bir dünyanın var olamayacağını söyledi.Kılıçdaroğlu, herkesin mutfağında huzur ve bereketin olmasını istediklerini vurgulayarak, "Bu kardeşinize güvenmenizi isterim. Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Vatandaş saraylarda oturacak, vatandaş huzur içinde olacak, vatandaş evini saray gibi yapacak. Bunu göreceksiniz. Kurban Bayramı'nda göreceksiniz emekli kardeşlerim, bankaya gittiğiniz de göreceksiniz, 15 bin lirayı göreceksiniz. Ananızın ak sütü gibi alacaksınız ve istediğiniz gibi harcayacaksınız" değerlendirmesinde bulundu.

adıyaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, seçim, adıyaman, elektrik