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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230421/kilicdaroglu-bu-ulkeyi-kemaller-kurtaracak-hic-endise-etmeyin-1070033166.html
Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi Kemaller kurtaracak, hiç endişe etmeyin
Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi Kemaller kurtaracak, hiç endişe etmeyin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi Kemaller kurtaracak, hiç endişe etmeyin. Bay Kemal bu yola baş koydu, kararlılıkla yoluma devam ediyorum... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T21:32+0300
2023-04-21T21:38+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
millet ittifakı
seçim
adıyaman
elektrik
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.Kılıçdaroğlu, parti otobüsünden yaptığı konuşmada, daha güzel bayramlarda, daha huzurlu bir Türkiye'de yaşayacaklarını belirterek, "Kavgaların, gürültünün, patırtının bittiği, en azından kucaklaştığımız, beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıktık. Eğer dayanışma kültürümüzü büyütebilirsek, Türkiye'yi büyüteceğiz" diye konuştu.Deprem nedeniyle 50 bin vatandaşın toprak altında olduğunu, büyük acılar yaşandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ve dünyanın yüreğinin bölgede olduğunu aktardı.Kılıçdaroğlu, depremin ilk günlerinde, iki gün kaldığı bölgede yaşanan sıkıntıları gördüğünü belirterek, "Ama sıkıntıyı yaşayan sizsiniz, sizi rahatlatacak olan ve bu dertlerden kurtaracak olan da siyasal iktidar. O iktidar olduğunda, biz iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Hiçbir ayrım yapmayacağız" dedi.Yaraları birlikte saracaklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Sakın, 'Sandığa gitmiyorum' demeyin. Sandığa gidin. İstediğim tek şey var, kul hakkı yiyenlere Allah aşkına oy vermeyin. Yetmiyor mu artık?" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin artık bir değişime, dönüşüme ihtiyacı olduğunu savunarak, "Bunu hep beraber yapacağız, birlikte yapacağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, Türkiye'yi büyüteceğiz. Türkiye zengin bir ülke ve dünya ile rekabet edeceğim, bunu bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasını şu sözlerle tamamladı:'Kimsenin hakkını, hukukunu birisine yedirmeyeceğim'Besni ilçesini de ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bayramlaştı.Kılıçdaroğlu, Atatürk Caddesi'nde yaptığı konuşmada, Besni'nin bereketli topraklarında su olmadığını belirterek, "Sözüm söz, Besni'ye söz, o su mutlaka o ovalara gelecek. Yapamadılar, yapacağız. Size gelince para yok, beşli çeteye gelince dünyanın parası var. O beşli çetelerden paranın tamamını alacağım, Besni'ye, Urfa'ya, Adıyaman'a getireceğim" dedi.'Hepsi bedava, yapacağım göreceksiniz'Şanlıurfa'da görüştüğü çiftçilerin, "Kuyudan su çekiyoruz, dünyanın elektrik parası, ödeyemiyoruz." dediğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Kılıçdaroğlu, torpili bitireceğini, bu konuda gençlere sözü olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:Devletin dininin adalet olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, adaletsiz bir dünyanın var olamayacağını söyledi.Kılıçdaroğlu, herkesin mutfağında huzur ve bereketin olmasını istediklerini vurgulayarak, "Bu kardeşinize güvenmenizi isterim. Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Vatandaş saraylarda oturacak, vatandaş huzur içinde olacak, vatandaş evini saray gibi yapacak. Bunu göreceksiniz. Kurban Bayramı'nda göreceksiniz emekli kardeşlerim, bankaya gittiğiniz de göreceksiniz, 15 bin lirayı göreceksiniz. Ananızın ak sütü gibi alacaksınız ve istediğiniz gibi harcayacaksınız" değerlendirmesinde bulundu.
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kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, seçim, adıyaman, elektrik
kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, seçim, adıyaman, elektrik

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi Kemaller kurtaracak, hiç endişe etmeyin

21:32 21.04.2023 (güncellendi: 21:38 21.04.2023)
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramının 1. Gününde afet bölgesi Adıyaman’nın Samsat İlçesi Doğanlar Köyünde 2017 yılında yaşanan Samsat depremi sonrası, konutların inşa edilmemesi nedeniyle 6 yıldır konteynerde yaşayan vatandaşları ziyaret etti. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu daha sonra, Samsat’ta Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesini ziyaret ederek dua etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramının 1. Gününde afet bölgesi Adıyaman’nın Samsat İlçesi Doğanlar Köyünde 2017 yılında yaşanan Samsat depremi sonrası, konutların inşa edilmemesi nedeniyle 6 yıldır konteynerde yaşayan vatandaşları ziyaret etti. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu daha sonra, Samsat’ta Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesini ziyaret ederek dua etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi Kemaller kurtaracak, hiç endişe etmeyin. Bay Kemal bu yola baş koydu, kararlılıkla yoluma devam ediyorum. Hiçbir güç engelleyemez. Tek güvendiğim sizlersiniz, bu millete güveniyorum, halkımıza güveniyorum. Gideceğiz, demokratik yollarla Türkiye'nin düzenini değiştireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, parti otobüsünden yaptığı konuşmada, daha güzel bayramlarda, daha huzurlu bir Türkiye'de yaşayacaklarını belirterek, "Kavgaların, gürültünün, patırtının bittiği, en azından kucaklaştığımız, beraber olduğumuz, birlikte olduğumuz bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıktık. Eğer dayanışma kültürümüzü büyütebilirsek, Türkiye'yi büyüteceğiz" diye konuştu.
Deprem nedeniyle 50 bin vatandaşın toprak altında olduğunu, büyük acılar yaşandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ve dünyanın yüreğinin bölgede olduğunu aktardı.
Kılıçdaroğlu, depremin ilk günlerinde, iki gün kaldığı bölgede yaşanan sıkıntıları gördüğünü belirterek, "Ama sıkıntıyı yaşayan sizsiniz, sizi rahatlatacak olan ve bu dertlerden kurtaracak olan da siyasal iktidar. O iktidar olduğunda, biz iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Hiçbir ayrım yapmayacağız" dedi.
Yaraları birlikte saracaklarına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Sakın, 'Sandığa gitmiyorum' demeyin. Sandığa gidin. İstediğim tek şey var, kul hakkı yiyenlere Allah aşkına oy vermeyin. Yetmiyor mu artık?" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin artık bir değişime, dönüşüme ihtiyacı olduğunu savunarak, "Bunu hep beraber yapacağız, birlikte yapacağız, kucaklaşacağız, helalleşeceğiz, Türkiye'yi büyüteceğiz. Türkiye zengin bir ülke ve dünya ile rekabet edeceğim, bunu bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Bu ülkeyi Kemaller kurtaracak, hiç endişe etmeyin. Bay Kemal bu yola baş koydu, kararlılıkla yoluma devam ediyorum. Hiçbir güç engelleyemez. Tek güvendiğim sizlersiniz, bu millete güveniyorum, halkımıza güveniyorum. Gideceğiz, demokratik yollarla Türkiye'nin düzeninin değiştireceğiz."

'Kimsenin hakkını, hukukunu birisine yedirmeyeceğim'

Besni ilçesini de ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bayramlaştı.
Kılıçdaroğlu, Atatürk Caddesi'nde yaptığı konuşmada, Besni'nin bereketli topraklarında su olmadığını belirterek, "Sözüm söz, Besni'ye söz, o su mutlaka o ovalara gelecek. Yapamadılar, yapacağız. Size gelince para yok, beşli çeteye gelince dünyanın parası var. O beşli çetelerden paranın tamamını alacağım, Besni'ye, Urfa'ya, Adıyaman'a getireceğim" dedi.

'Hepsi bedava, yapacağım göreceksiniz'

Şanlıurfa'da görüştüğü çiftçilerin, "Kuyudan su çekiyoruz, dünyanın elektrik parası, ödeyemiyoruz." dediğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Onlara, 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz.' dedim. Aynı şeyi Besni için de söylüyorum. Besni'nin belediye başkanlığını bize vereceksiniz, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Bana dediler ki efendim, 'Çiftçiye elektriği nasıl bedava verirsin?' Elektrik elde etmek için petrole ihtiyaç yok, doğalgaza ihtiyaç yok, kömüre ihtiyaç yok. Allah'ın güneşi var, o da bedava. Niye, güneşe dolar mı ödüyoruz? Güneşten bize fatura mı kesiliyor? Hepsi bedava, yapacağım göreceksiniz."
Kılıçdaroğlu, torpili bitireceğini, bu konuda gençlere sözü olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"Kimsenin hakkını, hukukunu birisine yedirmeyeceğim. Öğretmen diyor, '100 bin atama sözün var.' Sözüm var. Allah nasip ederse 100 bin öğretmenin atamasını yapacağım, bütün köylerdeki okulları yeniden açacağım. Onlar kendilerine çalıştılar, beşli çetelere çalıştılar. Beşli çeteler dünyanın engelini çıkarıyor, beşli çeteler dünyanın iftirasını atıyor, 'Bay Kemal Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasın' diye. Ben milletime güveniyorum, milletime inanıyorum. Sizin iradenizle oturacağız ve kimseye, hiç kimseye minnet etmeyeceksiniz."
Devletin dininin adalet olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, adaletsiz bir dünyanın var olamayacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, herkesin mutfağında huzur ve bereketin olmasını istediklerini vurgulayarak, "Bu kardeşinize güvenmenizi isterim. Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Vatandaş saraylarda oturacak, vatandaş huzur içinde olacak, vatandaş evini saray gibi yapacak. Bunu göreceksiniz. Kurban Bayramı'nda göreceksiniz emekli kardeşlerim, bankaya gittiğiniz de göreceksiniz, 15 bin lirayı göreceksiniz. Ananızın ak sütü gibi alacaksınız ve istediğiniz gibi harcayacaksınız" değerlendirmesinde bulundu.
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