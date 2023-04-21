https://sputniknews.com.tr/20230421/kahtada-chp-konvoyuna-saldiri-kilicdaroglu-programini-iptal-etti-1070030985.html

Kahta’da CHP konvoyuna saldırı: Kılıçdaroğlu programını iptal etti

Kahta’da CHP konvoyuna saldırı: Kılıçdaroğlu programını iptal etti

Depremlerden etkilenen Adıyaman’ın Kahta ilçesine bayram ziyareti için için yola çıkan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, konvoyu ilçe... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T20:32+0300

2023-04-21T20:32+0300

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2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

adıyaman

kahta

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

saldırı

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Kılıçdaroğlu’na yönelik Adıyaman merkezde başlayan olaylar, Kahta’da saldırıya dönüştü.CHP liderinin saat 16.00’da Yüzüncü Yıl Parkı’nda halkla buluşması planlanmıştı.Diken'den Recep Karadoğan'ın haberine göre, buluşmaya katılanlar arasında HDP'li gençlerin de yer aldığı görüldü.Ancak Kılıçdaroğlu gelmeyince gençler şehrin girişine doğru yürüyüşe geçti. Yolda AK Parti ilçe teşkilatı önünde karşı karşıya gelen HDP’li ve AK Partili gruplar arasında kısa süreli gerginlik çıktı.AK Partililer, HDP’lilerin “Patates soğan güle güle Erdoğan” sloganına tekbir getirerek karşılık verdi.Fakat Kahta’ya girmek üzere olan Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda önde bulunan araçlara, ilçe girişindeki AK Parti binası önünde tekmelerle saldırı düzenlendi.Diken’in edindiği bilgiye göre aracı geride bulunan ve saldırıdan etkilenmeyen Kılıçdaroğlu, geldiği ilçe girişinden alana girmeden Ankara’ya geri dönme kararı aldı.Bunun üzerine alanda bekleyen kişilere, Kılıçdaroğlu’nun bir görüşmesi nedeniyle Kahta’daki programını ertelendiği bildirildi.

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kemal kılıçdaroğlu, adıyaman, kahta, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), saldırı