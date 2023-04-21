https://sputniknews.com.tr/20230421/juventusa-verilen-15-puan-silme-cezasi-iptal-edildi-1069997340.html

Juventus'a verilen 15 puan silme cezası iptal edildi

Juventus'a verilen 15 puan silme cezası iptal edildi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu tarafından (FIGC)... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T09:42+0300

2023-04-21T09:42+0300

2023-04-21T09:42+0300

spor

juventus

serie a

italya 1. futbol ligi (serie a)

puan

ceza

silme

futbol

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İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı kulübe ocak ayında verilen 15 puan silme cezası ve kulüp yöneticilerine verilen hak mahrumiyetlerine yönelik itirazları görüştü. Juventus, cezanın iptalini istedi.İtalyan ANSA ajansının haberine göre, CONI Tahkim Kurulu, Juventus'a verilen 15 puan silme cezasına itirazını kabul ederek cezayı iptal etti ve dosyayı yeniden değerlendirmesi için federasyona gönderme kararı aldı.Tahkim Kurulu, mali usulsüzlük soruşturmasında adı geçen ve hak mahrumiyeti cezası alan eski başkan Andrea Agnelli, eski sportif direktör Fabio Paratici ile yönetici Federico Cherubini'nin cezalarına yönelik itirazları reddederken, eski başkan yardımcısı Pavel Nedved, eski yöneticiler Paolo Garimberti ve Enrico Vellano'nun itirazlarını ise kabul etti.CONI'nin Juventus'un itirazını haklı bularak cezayı kaldırması sonrasında, Serie A'nın resmi sitesindeki puan durumu da güncellendi.Buna göre, puan silme cezası sebebiyle 44 puanla 8. sırada olan Juventus, 15 puanın iade edilmesiyle 59 puanla 3. sıraya çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230421/uefa-avrupa-liginde-yari-finalistler-belli-oldu-1069992494.html

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juventus, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), puan, ceza, silme, futbol