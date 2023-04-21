https://sputniknews.com.tr/20230421/juventusa-verilen-15-puan-silme-cezasi-iptal-edildi-1069997340.html
Juventus'a verilen 15 puan silme cezası iptal edildi
Juventus'a verilen 15 puan silme cezası iptal edildi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu tarafından (FIGC)... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T09:42+0300
2023-04-21T09:42+0300
2023-04-21T09:42+0300
spor
juventus
serie a
italya 1. futbol ligi (serie a)
puan
ceza
silme
futbol
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İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı kulübe ocak ayında verilen 15 puan silme cezası ve kulüp yöneticilerine verilen hak mahrumiyetlerine yönelik itirazları görüştü. Juventus, cezanın iptalini istedi.İtalyan ANSA ajansının haberine göre, CONI Tahkim Kurulu, Juventus'a verilen 15 puan silme cezasına itirazını kabul ederek cezayı iptal etti ve dosyayı yeniden değerlendirmesi için federasyona gönderme kararı aldı.Tahkim Kurulu, mali usulsüzlük soruşturmasında adı geçen ve hak mahrumiyeti cezası alan eski başkan Andrea Agnelli, eski sportif direktör Fabio Paratici ile yönetici Federico Cherubini'nin cezalarına yönelik itirazları reddederken, eski başkan yardımcısı Pavel Nedved, eski yöneticiler Paolo Garimberti ve Enrico Vellano'nun itirazlarını ise kabul etti.CONI'nin Juventus'un itirazını haklı bularak cezayı kaldırması sonrasında, Serie A'nın resmi sitesindeki puan durumu da güncellendi.Buna göre, puan silme cezası sebebiyle 44 puanla 8. sırada olan Juventus, 15 puanın iade edilmesiyle 59 puanla 3. sıraya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230421/uefa-avrupa-liginde-yari-finalistler-belli-oldu-1069992494.html
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juventus, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), puan, ceza, silme, futbol
juventus, serie a, italya 1. futbol ligi (serie a), puan, ceza, silme, futbol
Juventus'a verilen 15 puan silme cezası iptal edildi
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı gerekçesiyle İtalya Futbol Federasyonu tarafından (FIGC) verilen 15 puan silme cezasının kaldırıldığı bildirildi.
İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı kulübe ocak ayında verilen 15 puan silme cezası ve kulüp yöneticilerine verilen hak mahrumiyetlerine yönelik itirazları görüştü. Juventus, cezanın iptalini istedi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, CONI Tahkim Kurulu, Juventus'a verilen 15 puan silme cezasına itirazını kabul ederek cezayı iptal etti ve dosyayı yeniden değerlendirmesi için federasyona gönderme kararı aldı.
Tahkim Kurulu, mali usulsüzlük soruşturmasında adı geçen ve hak mahrumiyeti cezası alan eski başkan Andrea Agnelli, eski sportif direktör Fabio Paratici ile yönetici Federico Cherubini'nin cezalarına yönelik itirazları reddederken, eski başkan yardımcısı Pavel Nedved, eski yöneticiler Paolo Garimberti ve Enrico Vellano'nun itirazlarını ise kabul etti.
CONI'nin Juventus'un itirazını haklı bularak cezayı kaldırması sonrasında, Serie A'nın resmi sitesindeki puan durumu da güncellendi.
Buna göre, puan silme cezası sebebiyle 44 puanla 8. sırada olan Juventus, 15 puanın iade edilmesiyle 59 puanla 3. sıraya çıktı.