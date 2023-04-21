https://sputniknews.com.tr/20230421/iyi-parti-genel-baskani-aksener-sayin-kilicdaroglunu-13-cumhurbaskani-olarak-sececegiz-1070028875.html
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Sayın İmamoğlu'na ve sayın Mansur Yavaş'a da etkin... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T19:31+0300
2023-04-21T19:31+0300
2023-04-21T19:49+0300
2023 türkiye seçimleri
kahramanmaraş
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
hatay
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlara seslenen Akşener, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Hatay'a Malatya'dan geldiğini hatırlatan Akşener, "Malatya'dan selam getirdim. 14 Mayıs'ta, gerçi Samandağ kararını vermiş ama başkalarına da anlatın" ifadesini kullandı.'İmamoğlu'na ve Yavaş'a da etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak oy verecekseniz'Akşener, kendilerine adil davranılmadığını ileri sürerek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230420/meral-aksenerden-hapsi-istenen-hazal-kayaya-destek-1069971093.html
kahramanmaraş
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kahramanmaraş, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, hatay
kahramanmaraş, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, hatay
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz
19:31 21.04.2023 (güncellendi: 19:49 21.04.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Sayın İmamoğlu'na ve sayın Mansur Yavaş'a da etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak oy verecekseniz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde vatandaşlara seslenen Akşener, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hatay'a Malatya'dan geldiğini hatırlatan Akşener, "Malatya'dan selam getirdim. 14 Mayıs'ta, gerçi Samandağ kararını vermiş ama başkalarına da anlatın" ifadesini kullandı.
'İmamoğlu'na ve Yavaş'a da etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak oy verecekseniz'
Akşener, kendilerine adil davranılmadığını ileri sürerek, şunları kaydetti:
"Biz onlara karşı adil olacağız. 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla o sandalyeye oturtacağız. İnşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Sayın İmamoğlu'na ve sayın Mansur Yavaş'a da etkin, yetkili ve etkili birer başkan yardımcısı olarak oy verecekseniz. Bir şey rica edebilir miyim? Cumhuriyet Halk Partililer gücenmeyin de bir oy Kemal'e bir oy Meral'e alabilir miyim? Samandağ'da, her aileden bir oy isteyeyim."