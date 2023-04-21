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https://sputniknews.com.tr/20230421/hem-suclu-hem-guclu-davalari-hakaret-davalari-sektore-dondu-dava-acmamak-icin-para-istiyorlar-1069996318.html
'Hem suçlu, hem güçlü davaları': Hakaret davaları sektöre döndü, dava açmamak için para istiyorlar
'Hem suçlu, hem güçlü davaları': Hakaret davaları sektöre döndü, dava açmamak için para istiyorlar
Sanatçılar Ezgi Mola, Faran Zeynep Abdullah, Melek Mosso ve Hazal Kaya, cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'a sosyal medya üzerinden 'tecavüzcü' dedikleri için... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T08:48+0300
2023-04-21T08:52+0300
türkiye
türkiye
musa orhan
hakaret davası
ezgi mola
hazal kaya
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Ünlü sanatçı Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a yönelik hakarette bulunduğu iddiasıyla açılan davadaki yargılama sonucunda Mola, 6 bin 960 lira para cezasına çarptırılmıştı. Hakaret davalarının maddi kazanç elde edilen bir sektöre dönüşmüş durumda olduğunu belirten hukukçu İpek Bozkurt "Şerefi ve haysiyetinin tehlikeye girdiğini, zedelendiğini iddia eden kişiler aslında kanuni bir imkanla maddi çıkar sağlıyorlar" dedi.Son olarak Hazal Kaya hakkında, Ezgi Mola'ya destek olmak için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.Kaya ifadesinde, "Tecavüzcüye tecavüzcü demenin suç olduğu bir hukuk sistemine dahil değilim" diyerek, Musa Orhan'ın menfaat devşirmeye çalıştığını belirtti.'5 ila 10 bin lira arasında tazminat elde edilebiliyor'NTV'ye konuşan avukat Doğa Can Coşar, "Özellikle sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, ya da kamuya mal olmuş kişilerin sadece hakaret davalarına bakan meslektaşlarımız var. Rakamlar çok değişken olmakla birlikte genel itibarıyle böyle uzlaşmalardan 5 ila 10 bin lira arasında tazminat elde edilebiliyor" ifadelerini kullandı.Adalet Bakanlığı verilerine göre en fazla uzlaşma sağlanan suçlar arasında hakaret ilk sırada. 2020'de 80 bine yakın hakaret davasında uzlaşmaya varıldı. Hukukçulara göre hakaret, bir sektöre dönüşmüş durumda. Avukat Fatoş Kaplan ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bir hocanın Twitter hesabına henüz küfür olduğu bile tartışmalı olan bir kelime yazıyor bir vatandaş. Karşı taraf diyor ki uzlaştırma memuruna, biz şikayetimizden 6 bin lira ödeme karşılığında vazgeçebiliriz. Bir pazarlık süreci başlıyor. 3 bin liraya anlaşılıyor" dedi.Batman'da 18 yaşındaki İpek Er, 2020'de intihar etmiş ve bıraktığı mektupta uzman çavuş Musa Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini yazmıştı. Tutuksuz sanığa verilen 10 yıllık hapis cezası istinaf mahkemesince onaylandı.
https://sputniknews.com.tr/20230112/ezgi-molaya-destek-veren-hazal-kaya-hakkinda---musa-orhana-hakaret-davasi-acildi-1065684899.html
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türkiye, musa orhan, hakaret davası, ezgi mola, hazal kaya
türkiye, musa orhan, hakaret davası, ezgi mola, hazal kaya

'Hem suçlu, hem güçlü davaları': Hakaret davaları sektöre döndü, dava açmamak için para istiyorlar

08:48 21.04.2023 (güncellendi: 08:52 21.04.2023)
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© İHA
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Sanatçılar Ezgi Mola, Faran Zeynep Abdullah, Melek Mosso ve Hazal Kaya, cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'a sosyal medya üzerinden 'tecavüzcü' dedikleri için yargılanıyor. Ezgi Mola, davacının 50 bin lira karşılığında uzlaşma talebinde bulunduğunu, ancak bunu kabul etmediğini söylemişti. Hukukçulara göre hakaret davaları sektöre dönüşmüş durumda.
Ünlü sanatçı Ezgi Mola'nın Musa Orhan'a yönelik hakarette bulunduğu iddiasıyla açılan davadaki yargılama sonucunda Mola, 6 bin 960 lira para cezasına çarptırılmıştı. Hakaret davalarının maddi kazanç elde edilen bir sektöre dönüşmüş durumda olduğunu belirten hukukçu İpek Bozkurt "Şerefi ve haysiyetinin tehlikeye girdiğini, zedelendiğini iddia eden kişiler aslında kanuni bir imkanla maddi çıkar sağlıyorlar" dedi.
Son olarak Hazal Kaya hakkında, Ezgi Mola'ya destek olmak için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kaya ifadesinde, "Tecavüzcüye tecavüzcü demenin suç olduğu bir hukuk sistemine dahil değilim" diyerek, Musa Orhan'ın menfaat devşirmeye çalıştığını belirtti.

'5 ila 10 bin lira arasında tazminat elde edilebiliyor'

NTV'ye konuşan avukat Doğa Can Coşar, "Özellikle sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, ya da kamuya mal olmuş kişilerin sadece hakaret davalarına bakan meslektaşlarımız var. Rakamlar çok değişken olmakla birlikte genel itibarıyle böyle uzlaşmalardan 5 ila 10 bin lira arasında tazminat elde edilebiliyor" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı verilerine göre en fazla uzlaşma sağlanan suçlar arasında hakaret ilk sırada. 2020'de 80 bine yakın hakaret davasında uzlaşmaya varıldı. Hukukçulara göre hakaret, bir sektöre dönüşmüş durumda.
Avukat Fatoş Kaplan ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bir hocanın Twitter hesabına henüz küfür olduğu bile tartışmalı olan bir kelime yazıyor bir vatandaş. Karşı taraf diyor ki uzlaştırma memuruna, biz şikayetimizden 6 bin lira ödeme karşılığında vazgeçebiliriz. Bir pazarlık süreci başlıyor. 3 bin liraya anlaşılıyor" dedi.
Batman'da 18 yaşındaki İpek Er, 2020'de intihar etmiş ve bıraktığı mektupta uzman çavuş Musa Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini yazmıştı. Tutuksuz sanığa verilen 10 yıllık hapis cezası istinaf mahkemesince onaylandı.
Hazal Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2023
TÜRKİYE
Ezgi Mola'ya destek veren Hazal Kaya hakkında 'Musa Orhan'a hakaret' davası açıldı
12 Ocak, 19:25
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