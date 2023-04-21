https://sputniknews.com.tr/20230421/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-nitelikli-personel-alimi-yapacagiz-1070018225.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Nitelikli personel alımı yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Nitelikli personel alımı yapacağız

Bakan Nebati, bakanlık kadrolarına nitelikli personel alımı yapacaklarını belirterek, "Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemizin ekonomideki hedeflerini... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T15:44+0300

2023-04-21T15:44+0300

2023-04-21T15:44+0300

ekonomi

nureddin nebati

istihdam

hazine ve maliye bakanlığı

müfettiş

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı müjdesi olarak, Bakanlığın eleman alımına ilişkin paylaşım yaptı.Nitelikli iş gücünü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadrolarını genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarının başvurularını beklediklerini kaydeden Nebati, "Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim. Bizlere her daim güç veren milletimiz için durmadan, yorulmadan aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Nebati, Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmelerine katkı sağlayacak ve güçlerine güç katacak, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere, 360 defterdarlık uzman yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye uzman yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye müfettiş yardımcısı ve 40 muhasebe denetmen yardımcısıyla 20 Hazine avukatı istihdam edeceklerini bildirdi.Gelir İdaresi Başkanlığı'na da 50 devlet gelir uzman yardımcısı ve 2 bin 700 gelir uzman yardımcısı olmak üzere 2 bin 750 personel alımı yapacaklarının müjdesini veren Nebati, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-nebati-onlar-sogan-cucuguyle-biz-nukleer-santralin-yakitiyla-ugrasacagiz-1069927591.html

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nureddin nebati, istihdam, hazine ve maliye bakanlığı, müfettiş