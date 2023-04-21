https://sputniknews.com.tr/20230421/gaziantepe-giden-davutogluna-depremzede-tepkisi-hos-gelmis-ama-yanlis-yere-gidiyor-1070010956.html
Gaziantep'e giden Davutoğlu'na depremzede tepkisi: 'Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor'
Gaziantep'e giden Davutoğlu'na depremzede tepkisi: 'Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor'
Bayram namazını Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Fatih Millet Cami'nde kılınan Ahmet Davutoğlu'na bir depremzede tepki göstererek, "Nurdağı'na hoş gelmiş ama... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T13:20+0300
2023-04-21T13:20+0300
2023-04-21T13:26+0300
ahmet davutoğlu
türkiye
deprem
tepki
gaziantep
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070010534_40:0:1882:1036_1920x0_80_0_0_3a226425135bc659c0a3c9b81824e81e.jpg
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bayram namazını kıldı. Fatih Millet Cami'nde bayram namazı kılan Davutoğlu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Bazı depremzedeler Davutoğlu'na ilgi gösterirken, bir depremzede ise tepki gösterdi.'Yakıştıramadık'İsmini vermek istemeyen bir depremzede, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun, HDP'nin de destek verdiği Millet İttifakı'nda yer almasına anlam veremediklerini ifade ederek, "Ahmet Davutoğlu, Nurdağı'na gelmiş. Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor. Nereye gittiğini bilmiyor. Biz bu adamdan böyle bir şey ummuyorduk. Nereye gidiyor belli değil. Yakıştıramadık" diyerek tepki gösterdi.Davutoğlu, ilçedeki programında depremzedelerle bir araya geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230326/kilicdaroglu-6-lider-bir-aradayiz-demokrasi-ve-adalet-icin-mucadele-ediyoruz-1068781626.html
türkiye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070010534_270:0:1651:1036_1920x0_80_0_0_7f8b89be4895d179d585766d3d988dbf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ahmet davutoğlu, deprem, tepki, gaziantep
ahmet davutoğlu, deprem, tepki, gaziantep
Gaziantep'e giden Davutoğlu'na depremzede tepkisi: 'Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor'
13:20 21.04.2023 (güncellendi: 13:26 21.04.2023) Abone ol
Bayram namazını Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Fatih Millet Cami'nde kılınan Ahmet Davutoğlu'na bir depremzede tepki göstererek, "Nurdağı'na hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bayram namazını kıldı. Fatih Millet Cami'nde bayram namazı kılan Davutoğlu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Bazı depremzedeler Davutoğlu'na ilgi gösterirken, bir depremzede ise tepki gösterdi.
'Yakıştıramadık'
İsmini vermek istemeyen bir depremzede, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun, HDP'nin de destek verdiği Millet İttifakı'nda yer almasına anlam veremediklerini ifade ederek, "Ahmet Davutoğlu, Nurdağı'na gelmiş. Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor. Nereye gittiğini bilmiyor. Biz bu adamdan böyle bir şey ummuyorduk. Nereye gidiyor belli değil. Yakıştıramadık" diyerek tepki gösterdi.
Davutoğlu, ilçedeki programında depremzedelerle bir araya geldi.