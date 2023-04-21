https://sputniknews.com.tr/20230421/gaziantepe-giden-davutogluna-depremzede-tepkisi-hos-gelmis-ama-yanlis-yere-gidiyor-1070010956.html

Gaziantep'e giden Davutoğlu'na depremzede tepkisi: 'Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor'

Gaziantep'e giden Davutoğlu'na depremzede tepkisi: 'Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor'

Bayram namazını Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Fatih Millet Cami'nde kılınan Ahmet Davutoğlu'na bir depremzede tepki göstererek, "Nurdağı'na hoş gelmiş ama... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T13:20+0300

2023-04-21T13:20+0300

2023-04-21T13:26+0300

ahmet davutoğlu

türkiye

deprem

tepki

gaziantep

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1070010534_40:0:1882:1036_1920x0_80_0_0_3a226425135bc659c0a3c9b81824e81e.jpg

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bayram namazını kıldı. Fatih Millet Cami'nde bayram namazı kılan Davutoğlu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Bazı depremzedeler Davutoğlu'na ilgi gösterirken, bir depremzede ise tepki gösterdi.'Yakıştıramadık'İsmini vermek istemeyen bir depremzede, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun, HDP'nin de destek verdiği Millet İttifakı'nda yer almasına anlam veremediklerini ifade ederek, "Ahmet Davutoğlu, Nurdağı'na gelmiş. Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor. Nereye gittiğini bilmiyor. Biz bu adamdan böyle bir şey ummuyorduk. Nereye gidiyor belli değil. Yakıştıramadık" diyerek tepki gösterdi.Davutoğlu, ilçedeki programında depremzedelerle bir araya geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230326/kilicdaroglu-6-lider-bir-aradayiz-demokrasi-ve-adalet-icin-mucadele-ediyoruz-1068781626.html

türkiye

gaziantep

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet davutoğlu, deprem, tepki, gaziantep