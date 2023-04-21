https://sputniknews.com.tr/20230421/erdoganin-dogalgaz-aciklamasi-bakan-donmeze-soruldu-yazin-hic-fatura-odemeyecek-miyiz-1069988730.html
Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması Bakan Dönmez'e soruldu: Yazın hiç fatura ödemeyecek miyiz?
Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması Bakan Dönmez'e soruldu: Yazın hiç fatura ödemeyecek miyiz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su doğalgaz bedeli 1 yıl boyunca ücretsiz olacak" dedi. Bunun üzerine "Yazın hiç fatura... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T00:01+0300
2023-04-21T00:01+0300
2023-04-21T00:08+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" açıklaması yaptı.Açıklamanın ardından Habertürk canlı yayınına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili bilgi verdi."Yazın hiç fatura ödemeyecek miyiz?" sorusuna yanıt veren Bakan Dönmez şunları söyledi:Bunun bir yıl boyunca olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Dönmez, "Bir yıl boyunca, on iki ay boyunca. Onu aşan kısım olursa. Özellikle de zaten kış aylarında ısınmadan dolayı tabii tüketimler olacak. Ama yazın ortalama bu değerlerde bir tüketim söz konusu olduğunda bir ödeme olmayacak. Fatura yine düzenli gidecek, tüketimlerini görmeleri için vatandaşlarımızın. Fakat herhangi bir bedel almamış olacağız" diye konuştu.Bakan, "Faturada şey vardır ya okuma bedeli" yorumu üzerine, "Onlar da dahil. Onlar da alınmayacak. 25 metreküpe kadar olan tüm giderleri karşılıyoruz" dedi
https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-karadeniz-dogal-gazi-devreye-alma-toreninde-konusuyor-1069980907.html
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması Bakan Dönmez'e soruldu: Yazın hiç fatura ödemeyecek miyiz?
00:01 21.04.2023 (güncellendi: 00:08 21.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su doğalgaz bedeli 1 yıl boyunca ücretsiz olacak" dedi. Bunun üzerine "Yazın hiç fatura ödemeyecek miyiz?" diye sorulan Bakan Dönmez, "25 metreküpe kadar olan tüm giderleri karşılıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" açıklaması yaptı.
Açıklamanın ardından Habertürk canlı yayınına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuyla ilgili bilgi verdi.
"Yazın hiç fatura ödemeyecek miyiz?" sorusuna yanıt veren Bakan Dönmez şunları söyledi:
“Bugün Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın beklediği iki müjdeyi aynı anda duyurdu. Bunlardan biri tanesi; Bir yıl boyunca mutfaklarda ve sıcak su üretimde kullanılan doğalgaz ki o Türkiye'de 25 metreküp civarındadır ortalama. 25 metreküpe kadar herhangi bir bedel almayacağız. Ücretsiz."
Bunun bir yıl boyunca olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren Dönmez, "Bir yıl boyunca, on iki ay boyunca. Onu aşan kısım olursa. Özellikle de zaten kış aylarında ısınmadan dolayı tabii tüketimler olacak. Ama yazın ortalama bu değerlerde bir tüketim söz konusu olduğunda bir ödeme olmayacak. Fatura yine düzenli gidecek, tüketimlerini görmeleri için vatandaşlarımızın. Fakat herhangi bir bedel almamış olacağız" diye konuştu.
Bakan, "Faturada şey vardır ya okuma bedeli" yorumu üzerine, "Onlar da dahil. Onlar da alınmayacak. 25 metreküpe kadar olan tüm giderleri karşılıyoruz" dedi