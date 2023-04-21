https://sputniknews.com.tr/20230421/dunyanin-en-mutlu-ulkeleri-belli-oldu-1069995900.html

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu

Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu

2023 yılı Dünya Mutluluk Raporu açıklandı. Bir önceki raporda 112'nci sırada yer alan Türkiye, altı basamak yükselerek bu yıl 137 ülke arasında 106. sıraya yer... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T08:18+0300

2023-04-21T08:18+0300

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multimedya

fotoğraf

mutluluk

dünya mutluluk raporu

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2023 Dünya Mutluluk Raporu sonuçları açıklandı. Raporda ülkeler, mutluluk düzeylerine göre sıralandı. Buna göre Türkiye, 137 ülke arasında 106. sırada kendine yer buldu.Sonuçlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Doktor Öğretim Üyesi Duygu Taşfiliz, “Raporda, 2019 yılına göre daha nazik bir toplum olduğumuz sonucu ortaya çıktı” dedi.Taşfiliz, raporda dikkat çeken veriler olduğunu belirterek, özellikle pandemi sonrası dönemde mutluluk getiren faktörlerin önem kazandığını söyledi ve son yıllarda yaşanan krizlere rağmen, dünya nüfusunun çoğunluğunun son derece dirençli olduğunu ve KOVID-19 salgını yıllarında dünya genelinde yaşam memnuniyeti ortalamalarının pandemi öncesi dönemlerle aynı seviyelerde kaldığını söyledi.“Bazen nereye dönersek dönelim karmaşa ve yıkım, tartışma ve çatışmalar, siyasi gerilimler ve savaşlar görürüz. Ancak rapora göre, dünyanın dört bir yanındaki insanlar günlük yaşamlarında başkalarından daha fazla nezaket, yardım ve destek algılıyor. Krizler bir anlamda, zorlukları aşmak için insanları birbirine yardım etmeye daha istekli hale getirdi” değerlendirmelerini yaptı.

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