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https://sputniknews.com.tr/20230421/dunyanin-en-buyuk-uzay-ve-havacilik-organizasyonu-icin-en-guclu-aday-antalya-1070015626.html
‘Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya
‘Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya
Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde yapılan çalışmalarda Antalya ve Ankara da önemli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye, uzay alanındaki çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda uluslararası alanda da önemli işbirlikleri ve girişimler yürütülüyor. Sputnik’in edindiği bilgilere göre dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu olarak görülen Uluslararası Astronotik Kongresi'nin (International Astronautical Congress / IAC) 2026 adaylarından biri de Türkiye.Macaristan, Ruanda ve Polonya ile bu adaylıkta yarışan Türkiye, yaptığı girişimler ve aldığı destekle en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Türkiye’nin zirvenin düzenlenmesi için aday gösterdiği şehir ise Antalya oldu. Bu yıl Ekim ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek toplantı ile IAC 2026’nın düzenleneceği yer netleşecek.10 binin üzerinde kişinin katılmasının beklendiği etkinliğin Türkiye'de gerçekleşmesi durumunda, Milli Uzay Programı'nda da yer alan "Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi" ve "Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi" hedefleri için önemli adımlar atılmış olacak.Ayrıca Avrasya bölgesi odaklı Uzay Teknolojileri Konferansı (STC) Nisan 2024’te Ankara’da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde Özbekistan’a giderek görevi devralması bekleniyor.Uzaya gidecek isimler belli olduÖte yandan Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nda yer alan hedeflerden biri olan Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında uzaya ilk Türk’ün gitmesi için de çalışmalar sürüyor. Bu konuda isimler belirlendi ve önümüzdeki günler açıklanması bekleniyor. Bu isimler uzaya yolculuktan 6 ay önce ABD’de eğitim alacaklar.
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türkiye, uzay, milli uzay programı, türkiye uzay ajansı, rusya-türkiye uzay işbirliği, antalya, ankara
türkiye, uzay, milli uzay programı, türkiye uzay ajansı, rusya-türkiye uzay işbirliği, antalya, ankara

‘Dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu’ için en güçlü aday Antalya

14:31 21.04.2023
© Oleg Artemyev / TelegramRus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı
Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
© Oleg Artemyev / Telegram
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Türkiye Uzay Ajansı öncülüğünde yapılan çalışmalarda Antalya ve Ankara da önemli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Astronotik Kongresi’nin (IAC) 2026 yılındaki zirvesi için Türkiye en güçlü adayken, Uzay Teknolojileri Konferansı (STC) da 2024’te TUA ev sahipliğinde düzenlenecek.
Türkiye, uzay alanındaki çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda uluslararası alanda da önemli işbirlikleri ve girişimler yürütülüyor. Sputnik’in edindiği bilgilere göre dünyanın en büyük uzay ve havacılık organizasyonu olarak görülen Uluslararası Astronotik Kongresi'nin (International Astronautical Congress / IAC) 2026 adaylarından biri de Türkiye.
Macaristan, Ruanda ve Polonya ile bu adaylıkta yarışan Türkiye, yaptığı girişimler ve aldığı destekle en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor. Türkiye’nin zirvenin düzenlenmesi için aday gösterdiği şehir ise Antalya oldu. Bu yıl Ekim ayında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek toplantı ile IAC 2026’nın düzenleneceği yer netleşecek.
10 binin üzerinde kişinin katılmasının beklendiği etkinliğin Türkiye'de gerçekleşmesi durumunda, Milli Uzay Programı'nda da yer alan "Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi" ve "Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi" hedefleri için önemli adımlar atılmış olacak.
Ayrıca Avrasya bölgesi odaklı Uzay Teknolojileri Konferansı (STC) Nisan 2024’te Ankara’da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ın önümüzdeki günlerde Özbekistan’a giderek görevi devralması bekleniyor.

Uzaya gidecek isimler belli oldu

Öte yandan Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nda yer alan hedeflerden biri olan Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında uzaya ilk Türk’ün gitmesi için de çalışmalar sürüyor. Bu konuda isimler belirlendi ve önümüzdeki günler açıklanması bekleniyor. Bu isimler uzaya yolculuktan 6 ay önce ABD’de eğitim alacaklar.
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