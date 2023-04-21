https://sputniknews.com.tr/20230421/dunyada-ramazan-bayrami-kutlaniyor-1070002926.html

Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor

Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor

Ramazan ayının son bulmasıyla, Müslümanların kıblesi Kabe başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında bayram namazı eda edildi. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

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İslam dininde 'Bin aydan daha hayırlı' kabul edilen Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar, Kabe’de bayram namazında buluştu. Mescid-i Haram'da saf tutan milyonlarca Müslümana bayram namazını Kabe İmamı Şeyh Salih bin Humeyd kıldırdı.Dünyanın dört bir yanından Ramazan Bayramı kareleri, Sputnik'in galerisinde.

rusya

suudi arabistan

filistin

mısır

cezayir

özbekistan

kenya

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