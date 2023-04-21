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https://sputniknews.com.tr/20230421/dunyada-ramazan-bayrami-kutlaniyor-1070002926.html
Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor
Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor
Ramazan ayının son bulmasıyla, Müslümanların kıblesi Kabe başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında bayram namazı eda edildi. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
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İslam dininde 'Bin aydan daha hayırlı' kabul edilen Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar, Kabe’de bayram namazında buluştu. Mescid-i Haram'da saf tutan milyonlarca Müslümana bayram namazını Kabe İmamı Şeyh Salih bin Humeyd kıldırdı.Dünyanın dört bir yanından Ramazan Bayramı kareleri, Sputnik'in galerisinde.
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fotoğraf, ramazan bayramı, bayram namazı, rusya, suudi arabistan, filistin, mısır, cezayir, özbekistan, kenya, afganistan, фото
fotoğraf, ramazan bayramı, bayram namazı, rusya, suudi arabistan, filistin, mısır, cezayir, özbekistan, kenya, afganistan, фото

Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor

11:23 21.04.2023 (güncellendi: 11:25 21.04.2023)
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Ramazan ayının son bulmasıyla, Müslümanların kıblesi Kabe başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında bayram namazı eda edildi.
İslam dininde 'Bin aydan daha hayırlı' kabul edilen Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Müslümanlar, Kabe’de bayram namazında buluştu. Mescid-i Haram'da saf tutan milyonlarca Müslümana bayram namazını Kabe İmamı Şeyh Salih bin Humeyd kıldırdı.
Dünyanın dört bir yanından Ramazan Bayramı kareleri, Sputnik'in galerisinde.
© AFP 2023 / ABDEL GHANI BASHIR

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yoğun kalabalık oluştu.

Suudi ArabistanSuudi Arabistan&#x27;ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram&#x27;da Ramazan Bayramı&#x27;nın ilk gününde yoğun kalabalık oluştu. - Sputnik Türkiye
1/15
© AFP 2023 / ABDEL GHANI BASHIR

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yoğun kalabalık oluştu.

© AFP 2023 / ABDEL GHANI BASHIR

Dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Suudi Arabistan'da da çocuklar bayramı şekerlemelerle kutladı.

Dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Suudi Arabistan&#x27;da da çocuklar bayramı şekerlemelerle kutladı. - Sputnik Türkiye
2/15
© AFP 2023 / ABDEL GHANI BASHIR

Dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Suudi Arabistan'da da çocuklar bayramı şekerlemelerle kutladı.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

Filistin

Yaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da saf tuttu.

Sabah saatlerinden itibaren her yaştan Filistinli ve Müslüman, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için yola koyuldu.

FilistinYaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa&#x27;da saf tuttu.Sabah saatlerinden itibaren her yaştan Filistinli ve Müslüman, işgal altındaki Doğu Kudüs&#x27;te bulunan Mescid-i Aksa&#x27;da namaz kılmak için yola koyuldu. - Sputnik Türkiye
3/15
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

Filistin

Yaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da saf tuttu.

Sabah saatlerinden itibaren her yaştan Filistinli ve Müslüman, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için yola koyuldu.

© AP Photo / Mahmoud Illean

Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi bayram namazı nedeniyle yaya ve araç trafiğine sahne oldu. Cemaat, Aksa'nın kapılarında oluşan izdiham sırasında tekbirler ve salavatlar getirerek dualar etti.

Mescid-i Aksa&#x27;nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi bayram namazı nedeniyle yaya ve araç trafiğine sahne oldu. Cemaat, Aksa&#x27;nın kapılarında oluşan izdiham sırasında tekbirler ve salavatlar getirerek dualar etti. - Sputnik Türkiye
4/15
© AP Photo / Mahmoud Illean

Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi bayram namazı nedeniyle yaya ve araç trafiğine sahne oldu. Cemaat, Aksa'nın kapılarında oluşan izdiham sırasında tekbirler ve salavatlar getirerek dualar etti.

© AA

Namazın kılınmasının ardından tekbirler eşliğinde bayramlaşma kısmına geçildi. Cemaate bayramlıklarını giyerek katılan çocuklar dikkati çekti.

Namazın kılınmasının ardından tekbirler eşliğinde bayramlaşma kısmına geçildi. Cemaate bayramlıklarını giyerek katılan çocuklar dikkati çekti. - Sputnik Türkiye
5/15
© AA

Namazın kılınmasının ardından tekbirler eşliğinde bayramlaşma kısmına geçildi. Cemaate bayramlıklarını giyerek katılan çocuklar dikkati çekti.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Rusya

Rusya'nın ve Avrupa'nın en büyük camisi olarak bilinen Moskova Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı. Bayram namazını Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gainutdin kıldırdı.

RusyaRusya&#x27;nın ve Avrupa&#x27;nın en büyük camisi olarak bilinen Moskova Merkez Camii&#x27;nde bayram namazı kılındı. Bayram namazını Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gainutdin kıldırdı. - Sputnik Türkiye
6/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Rusya

Rusya'nın ve Avrupa'nın en büyük camisi olarak bilinen Moskova Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı. Bayram namazını Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gainutdin kıldırdı.

© AA

Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı.

Rusya&#x27;nın başkenti Moskova&#x27;da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı. - Sputnik Türkiye
7/15
© AA

Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı.

© AFP 2023 / SAFIN HAMED

Irak

Irak Kürt Bölgesel Bölgesi'nde (IKBY) bayram namazının ardından bayramlaşıldı.

IrakIrak Kürt Bölgesel Bölgesi&#x27;nde (IKBY) bayram namazının ardından bayramlaşıldı. - Sputnik Türkiye
8/15
© AFP 2023 / SAFIN HAMED

Irak

Irak Kürt Bölgesel Bölgesi'nde (IKBY) bayram namazının ardından bayramlaşıldı.

© AFP 2023 / -

Cezayir

Cezayir'de bayram namazını kılan Müslümanlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

CezayirCezayir&#x27;de bayram namazını kılan Müslümanlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı. - Sputnik Türkiye
9/15
© AFP 2023 / -

Cezayir

Cezayir'de bayram namazını kılan Müslümanlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

© AFP 2023 / AHMAD SAHEL ARMAN

Afganistan

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide kılınan bayram namazı

AfganistanAfganistan&#x27;ın başkenti Kabil&#x27;deki bir camide kılınan bayram namazı - Sputnik Türkiye
10/15
© AFP 2023 / AHMAD SAHEL ARMAN

Afganistan

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide kılınan bayram namazı

© AP Photo / Sayyid Abdul Azim

Kenya

Kenya'da Müslümanlar bayram namazını Nairobi'deki bir açık alanda kıldı.

KenyaKenya&#x27;da Müslümanlar bayram namazını Nairobi&#x27;deki bir açık alanda kıldı. - Sputnik Türkiye
11/15
© AP Photo / Sayyid Abdul Azim

Kenya

Kenya'da Müslümanlar bayram namazını Nairobi'deki bir açık alanda kıldı.

© AP Photo / Amr Nabil

Mısır

Mısır'ın başkenti Kahire'de ebeveynleriyle birlikte bayram namazına giden çocuklar için satılan balonlar renkli görüntüler oluşturdu.

MısırMısır&#x27;ın başkenti Kahire&#x27;de ebeveynleriyle birlikte bayram namazına giden çocuklar için satılan balonlar renkli görüntüler oluşturdu. - Sputnik Türkiye
12/15
© AP Photo / Amr Nabil

Mısır

Mısır'ın başkenti Kahire'de ebeveynleriyle birlikte bayram namazına giden çocuklar için satılan balonlar renkli görüntüler oluşturdu.

© AP Photo / Amr NabilMısır'ın başkenti Kahire'de babasıyla birlikte bayram namazına giden bir çocuk.
Mısır'ın başkenti Kahire'de babasıyla birlikte bayram namazına giden bir çocuk. - Sputnik Türkiye
13/15
© AP Photo / Amr Nabil
Mısır'ın başkenti Kahire'de babasıyla birlikte bayram namazına giden bir çocuk.
© AA

Fransa

Fransa’nın başkenti Paris'te 1922-1926 yıllarında inşa edilen tarihi Ulu Cami'ye erken saatte akın eden Müslümanlar bayram namazını kılmak için saf tuttu. Polis caminin etrafında güvenlik tedbirleri aldı. Erkek cemaatin yanı sıra kalabalık kadın cemaatinin de iştirak ettiği bayram namazına çocuklu aileler de katıldı. Cemaatin kalabalık olmasıyla bayram namazı birkaç defa kılındı.

Fransa Fransa’nın başkenti Paris&#x27;te 1922-1926 yıllarında inşa edilen tarihi Ulu Cami&#x27;ye erken saatte akın eden Müslümanlar bayram namazını kılmak için saf tuttu. Polis caminin etrafında güvenlik tedbirleri aldı. Erkek cemaatin yanı sıra kalabalık kadın cemaatinin de iştirak ettiği bayram namazına çocuklu aileler de katıldı. Cemaatin kalabalık olmasıyla bayram namazı birkaç defa kılındı. - Sputnik Türkiye
14/15
© AA

Fransa

Fransa’nın başkenti Paris'te 1922-1926 yıllarında inşa edilen tarihi Ulu Cami'ye erken saatte akın eden Müslümanlar bayram namazını kılmak için saf tuttu. Polis caminin etrafında güvenlik tedbirleri aldı. Erkek cemaatin yanı sıra kalabalık kadın cemaatinin de iştirak ettiği bayram namazına çocuklu aileler de katıldı. Cemaatin kalabalık olmasıyla bayram namazı birkaç defa kılındı.

© AA

Özbekistan

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Özbekistan Özbekistan&#x27;ın başkenti Taşkent&#x27;te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye
15/15
© AA

Özbekistan

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

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