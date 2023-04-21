Dünyada Ramazan Bayramı kutlanıyor
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yoğun kalabalık oluştu.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yoğun kalabalık oluştu.
Dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Suudi Arabistan'da da çocuklar bayramı şekerlemelerle kutladı.
Dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Suudi Arabistan'da da çocuklar bayramı şekerlemelerle kutladı.
Filistin
Yaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da saf tuttu.
Sabah saatlerinden itibaren her yaştan Filistinli ve Müslüman, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için yola koyuldu.
Filistin
Yaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'da saf tuttu.
Sabah saatlerinden itibaren her yaştan Filistinli ve Müslüman, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için yola koyuldu.
Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi bayram namazı nedeniyle yaya ve araç trafiğine sahne oldu. Cemaat, Aksa'nın kapılarında oluşan izdiham sırasında tekbirler ve salavatlar getirerek dualar etti.
Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi bayram namazı nedeniyle yaya ve araç trafiğine sahne oldu. Cemaat, Aksa'nın kapılarında oluşan izdiham sırasında tekbirler ve salavatlar getirerek dualar etti.
Namazın kılınmasının ardından tekbirler eşliğinde bayramlaşma kısmına geçildi. Cemaate bayramlıklarını giyerek katılan çocuklar dikkati çekti.
Namazın kılınmasının ardından tekbirler eşliğinde bayramlaşma kısmına geçildi. Cemaate bayramlıklarını giyerek katılan çocuklar dikkati çekti.
Rusya
Rusya'nın ve Avrupa'nın en büyük camisi olarak bilinen Moskova Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı. Bayram namazını Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gainutdin kıldırdı.
Rusya
Rusya'nın ve Avrupa'nın en büyük camisi olarak bilinen Moskova Merkez Camii'nde bayram namazı kılındı. Bayram namazını Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gainutdin kıldırdı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı.
Irak
Irak Kürt Bölgesel Bölgesi'nde (IKBY) bayram namazının ardından bayramlaşıldı.
Irak
Irak Kürt Bölgesel Bölgesi'nde (IKBY) bayram namazının ardından bayramlaşıldı.
Cezayir
Cezayir'de bayram namazını kılan Müslümanlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Cezayir
Cezayir'de bayram namazını kılan Müslümanlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.
Afganistan
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide kılınan bayram namazı
Afganistan
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide kılınan bayram namazı
Kenya
Kenya'da Müslümanlar bayram namazını Nairobi'deki bir açık alanda kıldı.
Kenya
Kenya'da Müslümanlar bayram namazını Nairobi'deki bir açık alanda kıldı.
Mısır
Mısır'ın başkenti Kahire'de ebeveynleriyle birlikte bayram namazına giden çocuklar için satılan balonlar renkli görüntüler oluşturdu.
Mısır
Mısır'ın başkenti Kahire'de ebeveynleriyle birlikte bayram namazına giden çocuklar için satılan balonlar renkli görüntüler oluşturdu.
Fransa
Fransa’nın başkenti Paris'te 1922-1926 yıllarında inşa edilen tarihi Ulu Cami'ye erken saatte akın eden Müslümanlar bayram namazını kılmak için saf tuttu. Polis caminin etrafında güvenlik tedbirleri aldı. Erkek cemaatin yanı sıra kalabalık kadın cemaatinin de iştirak ettiği bayram namazına çocuklu aileler de katıldı. Cemaatin kalabalık olmasıyla bayram namazı birkaç defa kılındı.
Fransa
Fransa’nın başkenti Paris'te 1922-1926 yıllarında inşa edilen tarihi Ulu Cami'ye erken saatte akın eden Müslümanlar bayram namazını kılmak için saf tuttu. Polis caminin etrafında güvenlik tedbirleri aldı. Erkek cemaatin yanı sıra kalabalık kadın cemaatinin de iştirak ettiği bayram namazına çocuklu aileler de katıldı. Cemaatin kalabalık olmasıyla bayram namazı birkaç defa kılındı.
Özbekistan
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Özbekistan
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.