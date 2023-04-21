https://sputniknews.com.tr/20230421/djokovic-sirbistan-acik-tenis-turnuvasina-ceyrek-finalde-veda-etti-1070034099.html
Djokovic, Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti
Djokovic, Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti
Tek erkekler dünya 1 numarası Sırp sporcu Novak Djokovic, Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde devam eden Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'ndan elendi. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T21:53+0300
2023-04-21T21:53+0300
2023-04-21T21:53+0300
spor
novak djokovic
sırbistan
tenis
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Organizasyonun çeyrek finalinde bir diğer Sırp sporcu Dusan Lajovic ile karşılaşan Djokovic, müsabakayı 6-4 ve 7-6(6)'lık setlerle 2-0 kaybetti.Djokovic, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ortalamanın altında bir oyun sergilediğini ifade ederek, "Son derece pasif ve hatalı oynadığım bir karşılaşmaydı" dedi.Turnuva 23 Nisan'a kadar devam edecek.Sırbistan'ın, ATP 250 serisinden 500 serisine yükselmek için Belgrad'daki tenis merkezinde çalışmalar yürüttüğü ve turnuvanın bu nedenle Bosna Hersek'te yapılacağı duyurulmuştu.
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novak djokovic, sırbistan, tenis
novak djokovic, sırbistan, tenis
Djokovic, Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti
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Tek erkekler dünya 1 numarası Sırp sporcu Novak Djokovic, Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde devam eden Sırbistan Açık Tenis Turnuvası'ndan elendi.
Organizasyonun çeyrek finalinde bir diğer Sırp sporcu Dusan Lajovic ile karşılaşan Djokovic, müsabakayı 6-4 ve 7-6(6)'lık setlerle 2-0 kaybetti.
Djokovic, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ortalamanın altında bir oyun sergilediğini ifade ederek, "Son derece pasif ve hatalı oynadığım bir karşılaşmaydı" dedi.
Turnuva 23 Nisan'a kadar devam edecek.
Sırbistan'ın, ATP 250 serisinden 500 serisine yükselmek için Belgrad'daki tenis merkezinde çalışmalar yürüttüğü ve turnuvanın bu nedenle Bosna Hersek'te yapılacağı duyurulmuştu.