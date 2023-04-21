https://sputniknews.com.tr/20230421/cumhurbaskani-erdogan-kardeslerim-yuh-yetmez-onlari-siyasi-mefta-haline-getirecegiz-1070016589.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T14:34+0300

2023-04-21T14:34+0300

2023-04-21T15:07+0300

politika

recep tayyip erdoğan

sultanahmet

sultanahmet camisi

sultanahmet

açılış

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Çok farklı bir mekandayız. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik ve iki bayramı bir arada yaşadık.Uzun bir hasretin ardından bu hasret dolu dolu gideriliyor.Sultanahmet Camii'nin tamamlanan restorasyonunun hayırlı olmasını diliyorum.Sultanahmet Camii İstanbul'un en önemli simgelerinden biridir. Burası sadece bir cami değildir; burası kelimenin tam anlamıyla bir külliyedir. İstanbul'un merkezindeki bu yeri ihya etmek ve yaşatmak bizim görevimizdir.Diyanet işleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış, kardeşlerim 'yuh yetmez' onları siyasi mefta haline getireceğiz. "

sultanahmet

sultanahmet camisi

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