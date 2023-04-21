https://sputniknews.com.tr/20230421/cumhurbaskani-erdogan-kardeslerim-yuh-yetmez-onlari-siyasi-mefta-haline-getirecegiz-1070016589.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T14:34+0300
2023-04-21T14:34+0300
2023-04-21T15:07+0300
politika
recep tayyip erdoğan
sultanahmet
sultanahmet camisi
sultanahmet
açılış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069861077_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_68d1af51284dda90b6d22a91be73c3a7.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Çok farklı bir mekandayız. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik ve iki bayramı bir arada yaşadık.Uzun bir hasretin ardından bu hasret dolu dolu gideriliyor.Sultanahmet Camii'nin tamamlanan restorasyonunun hayırlı olmasını diliyorum.Sultanahmet Camii İstanbul'un en önemli simgelerinden biridir. Burası sadece bir cami değildir; burası kelimenin tam anlamıyla bir külliyedir. İstanbul'un merkezindeki bu yeri ihya etmek ve yaşatmak bizim görevimizdir.Diyanet işleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış, kardeşlerim 'yuh yetmez' onları siyasi mefta haline getireceğiz. "
sultanahmet
sultanahmet camisi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069861077_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_48c0a43646b1c0306f538be7d34d8aa2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, sultanahmet, sultanahmet camisi, sultanahmet, açılış
recep tayyip erdoğan, sultanahmet, sultanahmet camisi, sultanahmet, açılış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta siyasi mevta olacaklar
14:34 21.04.2023 (güncellendi: 15:07 21.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda muhalefet ne diyor, gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim 'yuh yetmez' onları siyasi mevta haline getireceğiz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Çok farklı bir mekandayız. Ne mutlu bizlere ki bu restorasyon çalışmalarını böyle anlamlı bir günde bitirdik ve iki bayramı bir arada yaşadık.
Uzun bir hasretin ardından bu hasret dolu dolu gideriliyor.
Sultanahmet Camii'nin tamamlanan restorasyonunun hayırlı olmasını diliyorum.
Sultanahmet Camii İstanbul'un en önemli simgelerinden biridir. Burası sadece bir cami değildir; burası kelimenin tam anlamıyla bir külliyedir. İstanbul'un merkezindeki bu yeri ihya etmek ve yaşatmak bizim görevimizdir.
Diyanet işleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış, kardeşlerim 'yuh yetmez' onları siyasi mefta haline getireceğiz. "