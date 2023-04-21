https://sputniknews.com.tr/20230421/beyoglunda-silahli-saldiri-1-kisi-yaralandi-1069992616.html

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

beyoğlu

istanbul

saldırı

silahlı saldırı

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Beyoğlu'nda silahlı saldırı düzenlendi. AA'nın haberine göre göre, babasına ait plastik ev eşyaları satan dükkanda bulunan Burak G, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleştirilen silahlı saldırıda bacağından yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.Burak G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

türkiye

beyoğlu

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beyoğlu, istanbul, saldırı, silahlı saldırı