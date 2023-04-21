https://sputniknews.com.tr/20230421/beyoglunda-silahli-saldiri-1-kisi-yaralandi-1069992616.html
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı. 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T02:34+0300
2023-04-21T02:34+0300
2023-04-21T02:35+0300
türkiye
beyoğlu
istanbul
saldırı
silahlı saldırı
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Beyoğlu'nda silahlı saldırı düzenlendi. AA'nın haberine göre göre, babasına ait plastik ev eşyaları satan dükkanda bulunan Burak G, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleştirilen silahlı saldırıda bacağından yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.Burak G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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beyoğlu, istanbul, saldırı, silahlı saldırı
beyoğlu, istanbul, saldırı, silahlı saldırı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
02:34 21.04.2023 (güncellendi: 02:35 21.04.2023) Abone ol
İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı.
Beyoğlu'nda silahlı saldırı düzenlendi. AA'nın haberine göre göre, babasına ait plastik ev eşyaları satan dükkanda bulunan Burak G, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleştirilen silahlı saldırıda bacağından yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Burak G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.