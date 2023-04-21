https://sputniknews.com.tr/20230421/bbp-lideri-destici-karadeniz-dogalgazinin-degeri-1-trilyon-dolar-1070000623.html

BBP lideri Destici: Karadeniz doğalgazının değeri 1 trilyon dolar

BBP lideri Destici: Karadeniz doğalgazının değeri 1 trilyon dolar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Karadeniz doğalgazının değerinin 1 trilyon dolar olduğunu belirterek "Kimseye minnet etmeden kendi... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T11:05+0300

2023-04-21T11:05+0300

2023-04-21T11:05+0300

türkiye

mustafa destici

karadeniz

gaz

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Mustafa Destici, Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Destici, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'ndeki ilk gazın ateşlenmesi törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine katıldığını ifade etti."Çıkan gazın değeri 1 trilyon dolar"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışından 300 milyar dolar getireceğine ilişkin açıklamasına değinen Destici, şunları kaydetti: "Tabii kaynağı belli değil. Kimden alacak? Kime verecek? Hangi şartlarda alacak? Yüzde kaçla borçlandıracak? Karşılığında ne verilecek? Bunların hepsi muamma. Fıkra gibi yani. Bunları da bir açıklasa biz de öğrensek. Artık bizim o devirleri kapatmamız lazım. Yani dışarıdan böyle yüksek faizlerle ya da işte Türkiye'yi bir takım kararlara mahkum edecek bu tür parasal ilişkiler değil.Biz kendimiz çalışacağız, kendimiz üreteceğiz, kendimiz kazanacağız. Şimdi orada 300 milyar dolardan bahsediliyor. Onun da aslı astarı yok. Burada çıkan gazın değeri 1 trilyon dolar. Kimseye minnet etmeden kendi gemilerimizle, kendi sahamızda, kendi şirketlerimiz, kendi mühendislerimizle çıkarıp işleteceğiz. Bizim bu işlere yoğunluk vermemiz lazım" dedi."Cumhurbaşkanımız yüzde 51-53 arası oyla ilk turda kazanacaktır"Destici, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ülke, millet ve tüm vatandaşlar için hayırlı olmasını dileyerek, "Tabii 14 Mayıs'ta iki sandık gelecek önümüze. Bir sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Bizim Cumhur İttifakı partilerimizin ortak adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. İnanıyorum ki benim sahada da gördüğüm budur. Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 51-53 arası bir oyla ilk turda seçimi kazanacaktır. Hem saha sonuçları, hem sahada gördüğümüz bunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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